Внезапно потерял сознание во время матча: футболист, которого объявили мертвым, очнулся в морге

Футболист, которого объявили мертвым после того, как он потерял сознание прямо во время матча, очнулся в морге.

Игрок, которого объявили мертвым после того, как он потерял сознание во время матча, очнулся в морге. После этого футболиста доставили в больницу, где он продолжает бороться за жизнь, пишет издание Daily Star.

Чинеду Озор потерял сознание во время предсезонного товарищеского матча "Кацина Юнайтед" против "Нигер Торнадос", который проходил в Нигерии. Спортсмена осмотрели врачи, после чего констатировали смерть и доставили в морг.

Но он поразил сотрудников морга, когда начал поднимать руку. После этого его срочно доставили в отделение интенсивной терапии больницы общего профиля города Кацина, где он до сих пор борется за свою жизнь. Врачи же пытаются стабилизировать его состояние.

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Один из бывших клубов, в которых играл футболист, сообщил новые подробности о его состоянии.

"В настоящее время он подключен к кислороду, медики ведут реанимационные мероприятия. Мы скорбим в связи с трагедией, произошедшей с Чинеду Осором во время товарищеского матча против "Нигер Торнадос". Наши мысли, молитвы и поддержка с его семьёй и близкими", — говорится в сообщении.

В свою очередь, пресс-секретарь футбольного клуба, за который выступал игрок Насир Гиде, рассказал об этой ситуации.

"Когда мы срочно доставили его в ближайшую больницу, врач констатировал его смерть", — сказал он.

Напомним, что новорожденного мальчика по имени Ноа Габриэль де Круз Сантос признали мертвым из-за проблем с сердцем и легкими, но сотрудник похоронного бюро заметил, что вскоре после этого ребенок "шевелился" в мешке для тела.

Кроме того, в США маленький мальчик упал в бассейн и пробыл под водой почти пять минут. Но когда ребёнка доставили в больницу, врачи констатировали смерть Винсента Лоренцо Ф., которому было всего 18 месяцев. Однако в морге произошло чудо.

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