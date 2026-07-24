Пришло в себя в мешке для тел: врачи объявили младенца мертвым, но в похоронном бюро произошло чудо

Новорожденного мальчика по имени Ноа Габриэль де Круз Сантос признали мертвым из-за проблем с сердцем и легкими, но сотрудник похоронного бюро заметил, что вскоре после этого ребенок "шевелился" в мешке для тела.

Ноа Габриэль де Круз Сантос родился в Бразилии, но в возрасте всего одного месяца у него возникли осложнения с сердцем и лёгкими, пишет издание Daily Star.

В больнице Santa Casa в Сан-Паулу ребёнка перевели в отделение интенсивной терапии, поскольку ему требовалась операция и он ожидал перевода, когда произошёл инцидент.

Родителям сообщили о якобы смерти их сына, но сотрудница похоронного бюро Регина Селия Паскоал позже сообщила, что нашла маленького Ноя, который шевелился внутри мешка для тела, куда его положили.

После инцидента в больнице настаивали на том, что они соблюдали все необходимые протоколы при констатировании смерти Ноа.

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В своём заявлении они пояснили, что мальчику немедленно начали проводить процедуры сердечно-легочной реанимации, которые длились 45 минут, и когда все попытки спасти его оказались безуспешными, в тот же день Ноа был признан умершим.

По их словам, во время пребывания Ноя в их учреждении были соблюдены все необходимые процедуры.

"Бразильский протокол подтверждения смерти предусматривает высокие стандарты тщательности и безопасности", — сообщили в учреждении.

В похоронном бюро рассказали подробности шокирующего инцидента.

"Я открыла её, и ребёнок стал шевелиться ещё сильнее; она издавала звуки, словно пыталась дышать", — сказала сотрудница бюро.

Как только выяснилось, что Ноа жив, его быстро вернули в отделение интенсивной терапии, чтобы помочь ему выздороветь.

После инцидента мать ребенка, Летисия Кристина де Круз Сантос, откровенно рассказала об этом случае. По её словам, они с мужем видели тело своего сына после остановки сердца и дыхания.

Родители Ноа Габриэля де Круз Сантоса Фото: Скриншот

"Мы размышляем о Божьем величии и восхищаемся нашим маленьким воином, который продолжает бороться за выздоровление. Мы полностью верим в наше чудо. Чудеса нельзя объяснить — их нужно пережить. Мы просто потрясены. Я действительно была свидетельницей того момента, как это произошло, как отреагировала врач и как сильно она пыталась его реанимировать", — рассказала мать.

Женщина высоко оценила медицинскую помощь, которую получал её сын в течение 32 дней пребывания в больнице. Они с мужем провели около часа со своим ребёнком после его смерти.

По странному стечению обстоятельств пробуждение Ноа совпало с днём его первоначального рождения, ведь младенец на самом деле появился на свет на месяц раньше.

"Когда мы приехали, нас направили в отделение интенсивной терапии и рассказали о нашем чуде. Я могла только сказать: „Слава Богу“ и плакать", — рассказала женщина

Напомним, что в США маленький мальчик упал в бассейн и пробыл под водой почти пять минут. Однако когда ребёнка доставили в больницу, врачи констатировали смерть Винсента Лоренцо Ф., которому было всего 18 месяцев. Но в морге произошло чудо.

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