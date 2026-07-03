Врачи констатировали смерть 18-месячного мальчика после падения в бассейн, но в морге произошло чудо

В США маленький мальчик упал в бассейн и пробыл под водой почти пять минут. Но когда ребёнка доставили в больницу, врачи констатировали смерть Винсента Лоренцо Ф., которому было всего 18 месяцев.

Но произошло настоящее чудо: в морге судебно-медицинский эксперт обнаружил слабое сердцебиение у ребенка. После чего мальчика удалось вернуть к жизни, пишет Bild.

Инцидент произошел в штате Аризона 8 февраля 2026 года. Винсент Лоренцо упал в бассейн, его вытащили на поверхность только через пять минут. До прибытия парамедиков семья проводила сердечно-легочную реанимацию. Затем мальчика немедленно доставили в медицинский центр Мерси Гилберт. Там врачи констатировали смерть Винсента.

Однако, по сообщениям СМИ, полицейские на месте происшествия обнаружили слабые признаки жизни у ребенка. В полицейском отчете есть заявление офицера, который сказал, что указал медицинскому персоналу на пульс, но врач "высокомерно ответил мне, что он врач, у него докторская степень, он не зря изучал медицину, и я должен просто позволить ему делать своё дело".

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Ребенок чудом спасся в США Фото: Скриншот

Но судебно-медицинский эксперт, который забрал тело из морга через несколько часов, обнаружил, что сердце Винсента билось очень слабо. Он поднял тревогу, и ребёнка доставили вертолётом в детскую больницу Финикса.

После этого невероятного чуда врачи предположили, что мальчик мог получить необратимое повреждение мозга. Но вскоре выяснилось, что у Винсента лишь небольшая гематома. Через несколько дней мальчик снова стал дышать самостоятельно. Одной из причин, по которой ребенок не получил более серьезных травм, могла быть холодная вода в бассейне.

В свою очередь, полиция рекомендовала прокуратуре предъявить обвинение супругам, поскольку в ходе операции правоохранители обнаружили в доме сильный запах марихуаны, а результаты тестов у матери и отца оказались положительными.

Напомним, что в Великобритании освободили из-под стражи 30-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство ребенка, после того как трехлетний мальчик оказался в вольере с крокодилами в зоопарке и получил тяжелые травмы.

Кроме того, в поселке Бородянка Бучанского района Киевской области в результате несчастного случая погиб 11-летний мальчик. Его засыпало песком.

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