Лікарі оголосили 18-місячного хлопчика мертвим після падіння в басейн, але в морзі сталося диво

У США маленький хлопчик упав у басейн і залишався під водою майже п’ять хвилин. Але коли дитину доставили до лікарні, медики констатували смерть Вінсента Лоренцо Ф., якому було всього 18 місяців.

Але сталося справжнє диво: у морзі судово-медичний експерт виявив слабке серцебиття у дитини. Після чого хлопчика вдалося повернути до життя, пише Bild.

Інцидент стався у штаті Аризона 8 лютого 2026 року. Вінсент Лоренцо впав у басейн, його витягли на поверхню лише через п'ять хвилин. До прибуття парамедиків родина проводила серцево-легеневу реанімацію. Потім хлопчика негайно доставили до медичного центру Мерсі Гілберт. Там лікарі констатували смерть Вінсента.

Але, за повідомленнями ЗМІ, поліцейські на місці події виявили слабкі ознаки життя у дитини. У поліцейському звіті є заява офіцера, який сказав, що вказав медичному персоналу на пульс, але лікар "зарозуміло сказав мені, що він лікар, у нього докторський ступінь, він недарма вивчав медицину, і я повинен просто дозволити йому робити свою справу".

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Дитина дивом врятувалася у США Фото: Скріншот

Але судово-медичний експерт, який забрав тіло з моргу через кілька годин, виявив, що серце Вінсента билося дуже слабко. Він підняв тривогу, і дитину доставили гелікоптером до дитячої лікарні Фінікса.

Після цього неймовірного дива лікарі припустили, що хлопчик міг отримати непоправне пошкодження мозку. Але незабаром було встановлено, що у Вінсента лише невелика гематома. Через кілька днів хлопчик знову дихав самостійно. Однією з причин, чому дитина не отримала серйозніших травм, могла бути холодна вода в басейні.

Натомість поліція рекомендувала прокуратурі висунути звинувачення проти подружжя, адже під час операції правоохоронці виявили сильний запах марихуани в домі, а результати тестів у матері та батька виявилися позитивними.

Нагадаємо, що у Британії звільнили з-під варти 30-річного чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство дитини після того, як трирічний хлопчик опинився у вольєрі з крокодилами в зоопарку, та отримав важкі травми.

Також у селищі Бородянка Бучанського району Київської області внаслідок нещасного випадку загинув 11-річний хлопчик. Його засипало піском.

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