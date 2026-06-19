Чоловік кинув 3-річного хлопчика до вольєра з крокодилами: дитина дивом вижила (фото)

У Британії звільнили з-під варти 30-річного чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство дитини після того, як трирічний хлопчик опинився у вольєрі з крокодилами в зоопарку, та отримав важкі травми.

Інцидент стався в зоопарку Олд-Герст у графстві Кембриджшир. Слідчі припускають, що чоловік, який не був знайомий із хлопчиком, перекинув його через захисний паркан, повідомляє Daily Mail.

Хлопчик впав з висоти приблизно 4,5 метра у вольєр, де були десятки крокодилів та алігаторів. Поліція затримала чоловіка за підозрою у замаху на вбивство, але менш ніж через добу після арешту його відпустили під заставу до 18 вересня.

Чоловік кинув 3-річного хлопчика до вольєра з крокодилами Фото: Скріншот

У поліції заявили, що після оцінки стану чоловіка його визнали "непридатним для допиту". Місцеві жителі кажуть, що чоловік мав труднощі з навчанням та знаходився у зоопарку в складі організованої групи разом з доглядачами.

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За словами очевидців події, на допомогу хлопчику першою кинулася власниця зоопарку Трейсі Джонсон, яка забігла до вольєра та витягнула дитину від рептилій. Її чоловік Енді Джонсон також взявся допомагати.

Під час падіння 3-річний хлопчик отримав серйозні травми, а саме перелом руки та тазу. Наразі дитина знаходиться в лікарні Адденбрука в Кембриджі. За словами медиків, його стан критичний, але стабільний.

У зоопарку Британії 3-річний хлопчик впав до крокодилів Фото: Скріншот

Відомо, що у вольєрі перебували великі нільські крокодили, серед яких самець, на ім’я Ромео, його довжина сягає понад три метри. Як розповідають фахівці, хоча рептилії були ситі, але вони все одно могли атакувати дитину, яка раптово опинилася поруч з ними.

Наразі триває розслідування обставин трагедії. Поліція з’ясовує всі деталі та опитує очевидців.

Нагадаємо, що прикордонна служба безпеки (BSF) розпорядилася вивчити можливість використання змій і крокодилів у прикордонних річках Індії.

Також нове дослідження показало, що морські крокодили, які мешкали на Сейшельських островах, стали найзахіднішою популяціє морських крокодилів, подолавши тисячі кілометрів, щоб дістатися островів.