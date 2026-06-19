Мужчина бросил 3-летнего мальчика в вольер с крокодилами: ребенок чудом выжил (фото)

В Великобритании освободили из-под стражи 30-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство ребенка, после того как трехлетний мальчик оказался в вольере с крокодилами в зоопарке и получил тяжелые травмы.

Инцидент произошел в зоопарке Олд-Герст в графстве Кембриджшир. Следователи предполагают, что мужчина, который не был знаком с мальчиком, перекинул его через защитный забор, сообщает Daily Mail.

Мальчик упал с высоты примерно 4,5 метра в вольер, где находились десятки крокодилов и аллигаторов. Полиция задержала мужчину по подозрению в покушении на убийство, но менее чем через сутки после ареста его отпустили под залог до 18 сентября.

Мужчина бросил 3-летнего мальчика в вольер с крокодилами Фото: Скриншот

В полиции заявили, что после оценки состояния мужчины его признали "непригодным для допроса". Местные жители говорят, что у мужчины были проблемы с учебой и он находился в зоопарке в составе организованной группы вместе с смотрителями.

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По словам очевидцев происшествия, первой на помощь мальчику бросилась владелица зоопарка Трейси Джонсон, которая вбежала в вольер и вытащила ребёнка из-под рептилий. Её муж Энди Джонсон также присоединился к спасательной операции.

В результате падения 3-летний мальчик получил серьёзные травмы, а именно перелом руки и таза. В настоящее время ребёнок находится в больнице Адденбрука в Кембридже. По словам врачей, его состояние критическое, но стабильное.

В британском зоопарке 3-летний мальчик упал в бассейн с крокодилами Фото: Скриншот

Известно, что в вольере находились крупные нильские крокодилы, среди которых был самец по имени Ромео, длина которого превышает три метра. Как рассказывают специалисты, хотя рептилии были сыты, они все равно могли напасть на ребенка, который внезапно оказался рядом с ними.

В настоящее время ведётся расследование обстоятельств трагедии. Полиция выясняет все детали и опрашивает очевидцев.

Напомним, что Пограничная служба безопасности (BSF) поручила изучить возможность использования змей и крокодилов в приграничных реках Индии.

Кроме того, новое исследование показало, что морские крокодилы, обитавшие на Сейшельских островах, стали самой западной популяцией морских крокодилов, преодолев тысячи километров, чтобы добраться до этих островов.