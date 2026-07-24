Отямилося в мішку для тіла: лікарі оголосили немовля мертвим, але в похоронному бюро сталося диво

Новонародженого хлопчика на ім'я Ноа Габріеля де Круз Сантоса оголосили мертвим після проблем із серцем та легенями, але працівник похоронного бюро помітив, що невдовзі після цього дитина "ворушилася" в мішку для тіла.

Ноа Габріель де Круз Сантос народився в Бразилії, але у віці лише одного місяця у нього виникли ускладнення із серцем та легенями, пише видання Daily Star.

В лікарні Santa Casa в Сан-Паулу дитину перевели до відділення інтенсивної терапії, бо він потребував операції і чекав на переведення, коли стався інцидент.

Батькам повідомили про нібито смерть їхнього сина, але працівник похоронного бюро Регіна Селія Паскоал пізніше повідомила, що знайшла маленького Ноя, який ворушився всередині мішка для тіла, куди його поклали.

Після інциденту в лікарні наполягали на тому, що вони дотримувалися всіх належних протоколів щодо оголошення смерті Ноа.

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У своїй заяві вони пояснили, що хлопчику негайно розпочали проводити процедури серцево-легеневої реанімації, які тривали 45 хвилин, і коли всі рятувальні зусилля виявилися безуспішними, того ж дня Ноа оголосили мертвим.

За їх словами, під час перебування Ноя в їхньому закладі було дотримано всіх належних процедур.

"Бразильський протокол підтвердження смерті передбачає високі стандарти ретельності та безпеки", — сказали у закладі.

У похоронному бюро розповіли подробиці шокуючого інцидеенту.

"Я відкрила її, і дитина почала рухатися ще більше; вона видавала звуки, ніби намагалася дихати", — сказала працівниця бюро.

Щойно було встановлено, що Ноа живий, його швидко повернули до відділення інтенсивної терапії, щоб допомогти йому одужати.

Після інциденту мама дитини, Летисія Крістіна де Круз Сантос, відверто розповіла про цей випадок. За її словами, вони з чоловіком бачили тіло свого сина після кардіореспіраторної зупинки.

Батьки Ноа Габріеля де Круз Сантоса Фото: Скріншот

"Ми розмірковуємо над Божою величчю та захоплюємося нашим маленьким воїном, який продовжує боротися за одужання. Ми повністю віримо в наше диво. Чудеса не можна пояснити — їх потрібно пережити. Ми просто вражені. Я насправді була свідком того моменту, як це сталося, як відреагувала лікарка і як сильно вона намагалася його реанімувати", — розповіла матір.

Жінка високо оцінила медичну допомогу, яку отримував її син протягом 32-денного перебування в лікарні. Вони з чоловіком провели приблизно годину зі своєю дитиною після його смерті.

За дивним збігом обставин, пробудження Ноа збіглося з днем ​​його початкового народження, адже немовля насправді з'явилося на світ на місяць раніше.

"Коли ми прибули, нас повернули до відділення інтенсивної терапії, і нам розповіли про наше диво. Я могла лише сказати: "Слава Богу" та плакати", — розповіла жінка

Нагадаємо, що у США маленький хлопчик упав у басейн і залишався під водою майже п’ять хвилин. Але коли дитину доставили до лікарні, медики констатували смерть Вінсента Лоренцо Ф., якому було всього 18 місяців. Але у морзі сталося диво.

Також у селищі Бородянка Бучанського району Київської області внаслідок нещасного випадку загинув 11-річний хлопчик. Його засипало піском.

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