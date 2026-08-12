Раптово втратив свідомість під час матчу: футболіст, якого оголосили мертвим, прокинувся у морзі

Футболіст, якого оголосили мертвим, після того як він втратив свідомість посеред матчу, прокинувся в морзі.

Гравець, якого оголосили мертвим, після того як він втратив свідомість посеред матчу, прокинувся в морзі.Після цього футболіста доправили до лікарні, де він продовжує боротися за життя, пише видання Daily Star.

Чінеду Озор знепритомнів під час передсезонного товариського матчу "Кацина Юнайтед" проти "Нігер Торнадос", що проходив у Нігерії. Спортсмена оглянули лікарі, а після цього констатували смерть і доправили до моргу .

Але він приголомшив працівників моргу, коли почав піднімати руку. Після цього його терміново доставили до відділення інтенсивної терапії лікарні загального профілю міста Кацина, де він до цього часу бореться за своє життя. Натомість лікарі намагаються стабілізувати його стан.

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Один із колишніх клубів, де грав футболіст, повідомив нові подробиці його стану.

"Наразі він підключений до кисню, медики працюють над його реанімацією. Ми сумуємо з приводу трагедії Чінеду Осора, що сталася під час товариського матчу проти "Нігер Торнадос. Наші думки, молитви та сила з його родиною та близькими", — йдеться у повідомленні.

Натомість речник футбольного клубу за який виступав гравець Насір Гіде розповів про цю ситуацію.

"Коли ми терміново доставили його до найближчої лікарні, лікар підтвердив його смерть", — сказав він.

Нагадаємо, що новонародженого хлопчика на ім'я Ноа Габріеля де Круз Сантоса оголосили мертвим після проблем із серцем та легенями, але працівник похоронного бюро помітив, що невдовзі після цього дитина "ворушилася" в мішку для тіла.

Також у США маленький хлопчик упав у басейн і залишався під водою майже п’ять хвилин. Але коли дитину доставили до лікарні, медики констатували смерть Вінсента Лоренцо Ф., якому було всього 18 місяців. Але у морзі сталося диво.

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