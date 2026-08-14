Боксер помер через черепно-мозкову травму, яку дістав в бою 11 років тому

Пуерториканський боксер Прічард Колон помер після того, як в 2015 році отримав важку черепно-мозкову травму. Усі роки потому він не міг відновитися від травми.

Боксерові було 33 роки, про смерть повідомив його батько Річард. Про це інформує BBC.

У 2015 році Прічард Колон провів поєдинок проти Террелла Вільмса, під час неодноразово повідомляв рефері про те, що йому завдають удари в потилицю.

Після того бою Колон втратив свідомість просто у роздягальні. У нього стався крововилив у мозок, після чого в лікарні йому зробили операцію. Після цього він впав у кому на 221 день. Однак навіть після виходу з коми Колон не зміг відновити повноцінне життя — усі ці роки він провів у вегетативному стані, не міг ходити чи говорити, а також потребував цілодобового догляду.

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"Тепер він у кращому світі. Я зробив усе можливе, щоб здійснити його бажання, його мрію взяти його у відпустку до Пуерто-Рико, як він так хотів, але це не вдалося. Дякуємо за стільки років любові та молитов. Наскільки можете, будь ласка, пам’ятайте про нас у своїх молитвах", — написав його батько.

До бою з Вільямсом Колон виграв усі 16 боїв у своїй кар'єрі, при цьому в 13 з них вигравши нокаутом.

Під час поєдинку з Вільямсом з суперника Колона зняли очко за незаконні удари в потилицю. У 9 раунді його відправили в нокдаун, а його команда, вважаючи, що бій було завершено, зняли з нього рукавички. Через це його дискваліфікували.

Батьки боксера подали позов, вимагаючи понад 50 мільйонів доларів відшкодування збитків проти лікаря біля рингу та промоутерів, пов'язаних з боєм.

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