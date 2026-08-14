"Шахтер" будет проводить домашние матчи в Лондоне: болельщики клуба-владельца стадиона возмутились

Донецкий "Шахтер" определился со стадионом, на котором будет проводить домашние матчи в Лиге чемпионов в этом сезоне, сообщают журналисты. Официальное объявление запланировано на следующую неделю.

"Шахтер" сыграет на домашнем стадионе "Челси" — "Стэмфорд-Бридж". Об этом сообщил журналист talksports Бен Джейкобс.

Он отметил, что в настоящее время клубы ведут заключительные переговоры. Однако официальное решение ожидается уже на следующей неделе.

Интересно, что фактические владельцы стадиона — лондонский "Челси" — в этом году не будут участвовать в еврокубках. Вероятно, именно благодаря этому "горняки" смогли договориться об аренде стадиона.

Ранее о планах проводить домашние матчи в Лондоне говорил главный тренер команды Арда Туран.

"Похоже, что мы будем играть в Лондоне. Мы хотели приехать в Турцию, но требования УЕФА создают большие трудности. В противном случае играть перед турецкими болельщиками — в Гезтепе, Бурсе, Эскишехире — было бы замечательно. Ничего не поделаешь. Мы ждем наших болельщиков в Лондоне: украинцев, турок — всех", — сказал турецкий тренер "горняков".

Відео дня

В то же время в комментариях болельщики лондонского клуба выразили недовольство тем, что их клуб не участвует в турнире, но при этом приглашает другие команды проводить домашние матчи Лиги чемпионов.

Они возмущены тем, что "Челси" разрешает кому-то другому играть на своём стадионе, а также называют это "позором" для клуба.

При этом "Шахтер" проводит домашние матчи Чемпионата Украины во Львове на "Арене Львов".

Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" рассматривал вариант проведения домашних матчей в следующем сезоне в Лондоне на стадионе "Брентфорд Комьюнити".

Также появилась информация, что вратарь донецкого "Шахтера" Кирилл Фесюн столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем после укуса клеща. После этого в его организме развилась инфекция. Однако позже Фесюн возобновил тренировки.