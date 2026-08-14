"Шахтар" гратиме домашні матчі в Лондоні: фанати клубу-власника стадіону обурилися

Донецький "Шахтар" визначився зі стадіоном, на якому проводитимуть домашні матчі у Лізі Чемпіонів у цьому сезоні, повідомляють журналісти. Офіційне оголошення заплановане на наступний тиждень.

"Шахтар" гратиме на домашньому стадіоні "Челсі" — "Стемфорд Брідж". Про це повідомив журналіст talksports Бен Джейкобс.

Він зазначив, що наразі клуби проводять фінальні перемовини. Однак офіційне рішення очікується вже наступного тижня.

Цікаво, що фактичні господарі стадіону — лондонський "Челсі" — цьогоріч не братимуть участі в єврокубках. Імовірно, саме завдяки цьому "гірники" змогли домовитися про оренду стадіону.

Раніше про плани грати домашні матчі в Лондоні говорив головний тренер команди Арда Туран.

"Схоже, що ми гратимемо в Лондоні. Ми хотіли приїхати до Туреччини, але вимоги УЄФА створюють великі труднощі. В іншому випадку грати перед турецькими уболівальниками — в Гезтепе, Бурсі, Ескішехірі — було б чудово. Нічого не вдієш. Ми чекаємо на наших уболівальників у Лондоні: українців, турків — усіх", — казав турецький тренер "гірників".

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Водночас у коментарях вболівальники лондонського клубу висловили своє незадоволення тим, що їхній клуб не виступає у турнірі, але при цьому запрошує інші команди грати домашні матчі Ліги Чемпіонів.

Вони обурені, що "Челсі" дозволяє комусь іншому грати на своєму стадіоні, а також називають це "ганьбою" для клуба.

При цьому домашні матчі Чемпіонату України "Шахтар" проводить у Львові на "Арені Львів".

Раніше повідомлялося, що донецький "Шахтар" розглядав варіант із тим, щоб у наступному сезоні проводити домашні поєдинки у Лондоні на стадіоні "Брентфорд Комм'юніті".

Також з'явилася інформація, що воротар донецького "Шахтаря" Кіріл Фесюн зіштовхнувся з серйозними проблемами зі здоров'ям після укусу кліща. Після цього в його організмі розвинулася інфекція. Однак пізніше Фесюн продовжив тренування.