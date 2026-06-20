"Шахтар" може наступного сезону грати домашні матчі в Лондоні: що відомо

Донецький "Шахтар" розглядає варіант із тим, щоб у наступному сезоні проводити домашні поєдинки у Лондоні на стадіоні "Брентфорд Комм'юніті". Наразі гірники ведуть перемовини з англійським клубом "Брентфорд", який володіє стадіоном.

Йдеться про матчі групового етапу Ліги Чемпіонів. Про це повідомив футбольний журналіст Ігор Бурбас з посиланням на власні джерела.

За його словами, наразі український чемпіон розглядає різні варіанти — грати у Польщі, Німеччині чи Британії. Однак саме Лондон наразі є пріоритетним стадіоном.

Стадіон "Брентфорд Комм'юніті" може прийняти понад 17 тисяч вболівальників.

Наразі у самому "Шахтарі" не коментували можливість проведення домашніх матчів єврокубків у столиці Великої Британії.

Коли стартує у єврокубках Шахтар

Донецький "Шахтар" завдяки хорошому рейтингу УЄФА та здобутому чемпіонству зміг напряму кваліфікуватися до групового етапу Ліги Чемпіонів.

Відео дня

Перший тур розпочнеться 8-10 вересня, а останній з 8 турів буде зіграно 27 січня 2027 року. Жеребкування етапу ліги — саме таку назву має ця стадія єврокубків зараз — відбудеться 27 серпня 2026 року.

Раніше Фокус розповідав, що українські футбольні клуби дізналися своїх суперників у стартових матчах кваліфікації до єврокубків. Усі учасники єврокубків від України, крім донецького "Шахтаря", змушені будуть проходити кваліфікацію до групового етапу, "гірники" — почнуть з групового етапу.

Також стало відомо, що свої міжнародні поєдинки "Динамо" Київ гратиме на стадіоні "Арена Люблін" у польському Любліні. Житомирське "Полісся" гратиме свої єврокубкові матчі на арені в Кошице, Словаччина, яка вміщує 12 555 глядачів. А от черкаський клуб ЛНЗ буде проводити в Польщі, на стадіоні в Плоцьку.

Раніше Фокус розповідав, що київське "Динамо" презентувало нову форму на сезон 2026/2027. Цей сезон буде особливим для клубу, адже в 2027 році вони відзначатимуть 100-річчя з моменту заснування. Водночас у мережі люди обурилися вартістю форми, адже домашню або виїзну форму можна придбати за 6 тисяч гривень.

Нагадаємо, що криворізький "Кривбас" та київське "Динамо" встановили рекорд українського чемпіонату, забивши на двох 11 голів. Перемогу в матчі здобули гості зі столиці — 6:5.