"Шахтер" может в следующем сезоне проводить домашние матчи в Лондоне: что известно

Донецкий "Шахтер" рассматривает вариант проведения домашних матчей в следующем сезоне в Лондоне на стадионе "Брентфорд Комьюнити". В настоящее время "горняки" ведут переговоры с английским клубом "Брентфорд", которому принадлежит стадион.

Речь идет о матчах группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщил футбольный журналист Игорь Бурбас со ссылкой на собственные источники.

По его словам, в настоящее время украинский чемпион рассматривает различные варианты — играть в Польше, Германии или Великобритании. Однако именно Лондон на данный момент является приоритетным вариантом.

Стадион "Брентфорд Комьюнити" может вместить более 17 тысяч болельщиков.

Пока что в самом "Шахтере" не прокомментировали возможность проведения домашних матчей еврокубков в столице Великобритании.

Когда "Шахтер" начнёт выступление в еврокубках

Донецкий "Шахтер" благодаря хорошему рейтингу УЕФА и завоеванному чемпионскому титулу смог напрямую квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов.

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Первый тур начнётся 8–10 сентября, а последний из 8 туров состоится 27 января 2027 года. Жеребьёвка этапа лиги — именно так сейчас называется эта стадия еврокубков — состоится 27 августа 2026 года.

Ранее "Фокус" сообщал , что украинские футбольные клубы узнали своих соперников в стартовых матчах квалификации к еврокубкам. Все участники еврокубков из Украины, кроме донецкого "Шахтера", будут вынуждены проходить квалификацию к групповому этапу, а "горняки" начнут с группового этапа.

Также стало известно, что свои международные матчи "Динамо" (Киев) будет проводить на стадионе "Арена Люблин" в польском Люблине. Житомирское "Полесье" будет проводить свои матчи в еврокубках на арене в Кошице (Словакия), вмещающей 12 555 зрителей. А вот черкасский клуб ЛНЗ будет проводить свои матчи в Польше, на стадионе в Плоцке.

Ранее "Фокус" сообщал , что киевское "Динамо" представило новую форму на сезон 2026/2027. Этот сезон станет особенным для клуба, ведь в 2027 году он будет отмечать 100-летие со дня основания. В то же время в сети пользователи возмутились стоимостью формы, ведь домашнюю или выездную форму можно приобрести за 6 тысяч гривен.

Напомним, что криворожский "Кривбасс" и киевское "Динамо" установили рекорд украинского чемпионата, забив в сумме 11 голов. Победу в матче одержали гости из столицы — 6:5.