Голкіпер "Шахтаря" може завершити кар'єру через укус кліща

Воротар донецького "Шахтаря" Кіріл Фесюн зіштовхнувся з серйозними проблемами зі здоров'ям після укусу кліща. Після цього в його організмі розвинулася інфекція.

Через інфекційний процес Фесюн може навіть завершити професійну кар'єру. Про це повідомив український журналіст Ігор Бурбас у своєму випуску на YouTube.

Кліщ вкусив футболіста ще декілька місяців тому однак це не помітили одразу. Після цього в організмі Фесюна розвинувся важкий інфекційний процес, який спричинив запалення внутрішніх органів.

Найбільше від укусу кліща постраждало серце. Наразі у гравця "запалення серця", повідомив журналіст.

Медичний штаб "Шахтаря" відреагував оперативно й залучив фахівців для детального обстеження гравця.

"Лікарі, які його обстежили в Шахтарі, говорять, що якби не виявили вчасно, то це загрожувало взагалі точно завершенням кар'єри. Але зараз, в принципі, прогнози такі ніхто не може там давати", — наголосив Бурбас.

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Тепер лікарі проводять футболістові інтенсивний курс медикаментозної терапії, метою якого є купірування запального процесу та стабілізація стану здоров'я. Після проходження курсу стане зрозуміло, чи зможе він продовжити професійну кар'єру.

Раніше Фокус розповідав, що Ліонель Мессі після смерті свого батька, Хорхе Мессі, вирішив поки що не повертатися до США задля виступів за "Інтер" Майамі.

Також повідомлялося, що донецький "Шахтар" розглядає варіант із тим, щоб у наступному сезоні проводити домашні поєдинки у Лондоні на стадіоні "Брентфорд Комм'юніті".