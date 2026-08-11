Вратарь "Шахтера" может завершить карьеру из-за укуса клеща

Вратарь донецкого "Шахтера" Кирилл Фесюн столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем после укуса клеща. После этого в его организме развилась инфекция.

Из-за инфекционного заболевания Фесюн может даже завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас в своём выпуске на YouTube.

Клещ укусил футболиста ещё несколько месяцев назад, однако это заметили не сразу. После этого в организме Фесюна развился тяжёлый инфекционный процесс, вызвавший воспаление внутренних органов.

Больше всего от укуса клеща пострадало сердце. В настоящее время у игрока "воспаление сердца", сообщил журналист.

Медицинский штаб "Шахтера" оперативно отреагировал и привлек специалистов для тщательного обследования игрока.

"Врачи, которые обследовали его в "Шахтере", говорят, что если бы не обнаружили это вовремя, то это точно грозило бы окончанием карьеры. Но сейчас, в принципе, никто не может давать там таких прогнозов", — подчеркнул Бурбас.

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Сейчас врачи проводят футболисту интенсивный курс медикаментозной терапии, цель которого — купирование воспалительного процесса и стабилизация состояния здоровья. После прохождения курса станет ясно, сможет ли он продолжить профессиональную карьеру.

Ранее "Фокус" сообщал , что Лионель Месси после смерти своего отца, Хорхе Месси, решил пока не возвращаться в США для выступлений за "Интер" Майами.

Также сообщалось, что донецкий "Шахтер" рассматривает вариант проведения домашних матчей в следующем сезоне в Лондоне на стадионе "Брентфорд Комьюнити".