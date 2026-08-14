Украинец подписал контракт с мадридским "Реалом": что известно

Украинский защитник подписал контракт на два сезона с мадридским баскетбольным "Реалом". Игрок был официально представлен в новом клубе.

В прошлом сезоне Шульга выступал в НБА, однако сыграл всего 13 матчей. Об этом стало известно из Instagram "Реала".

В новом клубе украинец будет выступать под вторым номером.

В 2025 году Шульга был выбран на драфте "Орландо", однако впоследствии права на него перешли к клубу "Бостон Селтикс", с которым он и заключил контракт.

За сезон он сыграл 11 матчей в регулярном чемпионате НБА и ещё 2 в плей-офф. В среднем он проводил на площадке 3,3 минуты за матч, набирая 0,6 очка и делая 0,2 передачи.

Гораздо больше времени защитник провел на площадке за фарм-клуб "Бостона" — "Мэн Селтикс". В G-лиге, где выступает клуб, Шульга в среднем набирал более 33 минут, 15,7 очка и 6,7 передачи за игру.

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Кроме того, Шульга стал победителем Летней лиги НБА в Лас-Вегасе в составе "Голден Стэйт".

Максим Шульга — что известно

Максим Шульга родился в Киеве. Его отец — Борис Шульга — один из лучших украинских баскетбольных судей последних двух десятилетий, который судил матчи ФИБА и Евролиги.

В возрасте 11 лет Шульга переехал в Испанию, чтобы учиться и играть в баскетбол в Colegio Leones в Леоне. В 14 лет он переехал в Мадрид, чтобы посещать Школу баскетбольного мастерства в Торрелодонесе. А уже в 18 лет Шульга начал карьеру в студенческом баскетболе в США, в штате Юта.

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