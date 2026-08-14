Українець підписав контракт з мадридським "Реалом": що відомо
Український захисник уклав контракт на два сезони з баскетбольним мадридським "Реалом". Гравця було офіційно презентовано у новому клубі.
У минулому сезоні Шульга виступав у НБА, однак провів лише 13 матчів. Про це стало відомо з Instagram "Реалу".
За новий клуб українець виступатиме під другим номером.
У 2025 році Шульга був задрафтований "Орландо", однак згодом права на нього перейшли клубу "Бостон Селтікс", з яким він і уклав контракт.
За сезон він провів 11 матчів у регулярному чемпіонаті НБА та ще 2 у плей-офф. У середньому він грав 3,3 хвилини за матч, набираючи 0,6 очка та віддаючи 0,2 передачі.
Куди більше захисник награв за фарм-клуб "Бостона" — "Мен Селтікс". У G-лізі, де виступає клуб, Шульга в середньому набирав понад 33 хвилини, 15,7 очка та 6,7 передачі за гру.
Крім того, Шульга став переможцем Літньої ліги НБА в Лас-Вегасі у складі "Голден Стейт".
Максим Шульга — що відомо
Максим Шульга народився у Києві. Його батько — Борис Шульга — один з найкращих українських баскетбольних суддів останніх двох десятиліть, який судив матчі ФІБА та Євроліги.
У віці 11 років Шульга переїхав до Іспанії, щоб навчатися і грати в баскетбол у Colegio Leones в Леоні. У 14 років він перебрався до Мадрида, щоб відвідувати Школу баскетбольної майстерності в Торрелодонесі. А вже у 18 років Шульга почав кар'єру в студентському баскетболі у США в штаті Юта.
Раніше Фокус писав, що:
- СТБ повідомило ім’я нового героя романтичного реаліті "Холостяк". Ним стане баскетболіст В'ячеслав Кравцов.
- розпочався прийом заявок від дівчат, які хочуть поборотися за серце героя 15-го сезону "Холостяка";
Пізніше Кравцов пояснив своє рішення виступати за московський ЦСКА у 2015 році. За його словами, він зробив це заради дівчини.