Українець підписав контракт з мадридським "Реалом": що відомо

Український захисник уклав контракт на два сезони з баскетбольним мадридським "Реалом". Гравця було офіційно презентовано у новому клубі.

У минулому сезоні Шульга виступав у НБА, однак провів лише 13 матчів. Про це стало відомо з Instagram "Реалу".

За новий клуб українець виступатиме під другим номером.

У 2025 році Шульга був задрафтований "Орландо", однак згодом права на нього перейшли клубу "Бостон Селтікс", з яким він і уклав контракт.

За сезон він провів 11 матчів у регулярному чемпіонаті НБА та ще 2 у плей-офф. У середньому він грав 3,3 хвилини за матч, набираючи 0,6 очка та віддаючи 0,2 передачі.

Куди більше захисник награв за фарм-клуб "Бостона" — "Мен Селтікс". У G-лізі, де виступає клуб, Шульга в середньому набирав понад 33 хвилини, 15,7 очка та 6,7 передачі за гру.

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Крім того, Шульга став переможцем Літньої ліги НБА в Лас-Вегасі у складі "Голден Стейт".

Максим Шульга — що відомо

Максим Шульга народився у Києві. Його батько — Борис Шульга — один з найкращих українських баскетбольних суддів останніх двох десятиліть, який судив матчі ФІБА та Євроліги.

У віці 11 років Шульга переїхав до Іспанії, щоб навчатися і грати в баскетбол у Colegio Leones в Леоні. У 14 років він перебрався до Мадрида, щоб відвідувати Школу баскетбольної майстерності в Торрелодонесі. А вже у 18 років Шульга почав кар'єру в студентському баскетболі у США в штаті Юта.

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Пізніше Кравцов пояснив своє рішення виступати за московський ЦСКА у 2015 році. За його словами, він зробив це заради дівчини.