Виновата не жара: впервые за 19 лет Джокович проиграл в теннисном турнире в Цинциннати

Один из лучших теннисистов серб Новак Джокович проиграл стартовый матч в престижном турнире ATP 1000 в Цинциннати аргентинцу Тьяго Агустину Тиранте. Пятой ракетке мире внезапно стало плохо.

В стартовом сете Джокович одержал победу со счетом 6:2, а во втором сете, когда счет был 2:2, серба стошнило прямо на корте. Об этом сообщает "Суспільне".

Спортсмен вызвал врача, который измерил ему артериальное давление и проверил пульс.

Джокович решил вернуться к игре, однако Тиранте закрыл вторую партию со счетом 6:4 в свою пользу, а в решающем сете довел игру до итоговой победы. С таким же счетом окончился и финальный сет.

После игры Джокович отметил, что погодные условия, а именно 29-градусная жара, не сыграли решающую роль в его поражении, отметив, что подобное он чувствовал далеко не впервые, и скорее всего, не в посдедний раз.

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"Это просто проблема со здоровьем, которая меня беспокоит уже несколько лет", — признался теннисист.

По словам Новака Джоковича, высокая влажность и жара, а также нервозность во время матчей лишь усугубили ситуацию, произошедшую с ним.

Также он признал, что скорее всего не будет играть в Цинциннати в 2027 году.

ATP 1000. Второй круг

Новак Джокович (Сербия) — Тьяго Агустину Тиранте (Аргентина) 1:2 (6:2, 4:6, 4:6)

Результаты встречи Джоковича и Тиранте Фото: скриншот

Как известно, Джокович в 2018, 2020 и 2023 годах становился победителем "Мастерса" в Цинциннати и уступил во втором круге впервые с 2007 года. При этом Тиранте стал четвертым аргентинским теннисистом, которому удалось одолеть серба после Хуана Мартина дель Потро, Гильермо Кории и Давида Налбандяна.

Напомним, ранее украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла "нейтральную" спортсменку Екатерину Александрову. Таким образом, украинка вышла в полуфинал престижного турнира серии WTA 1000 в Торонто.

Также Фокус писал, что теннисистка Александра Олейникова резко высказалась об отмене благотворительного аукциона в Торонто, который инициировала для помощи Украине.