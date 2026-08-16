Винна не спека: вперше за 19 років Джокович програв на тенісному турнірі в Цинциннаті

Один із найкращих тенісистів, серб Новак Джокович, програв стартовий матч на престижному турнірі ATP 1000 у Цинциннаті аргентинцю Тьяго Агустіну Тіранте. П'ятій ракетці світу раптово стало зле.

У першому сеті Джокович здобув перемогу з рахунком 6:2, а в другому сеті, коли рахунок був 2:2, серба знудило прямо на корті. Про це повідомляє "Суспільне".

Спортсмен викликав лікаря, який виміряв йому артеріальний тиск і перевірив пульс.

Джокович вирішив повернутися до гри, проте Тіранте виграв другий сет із рахунком 6:4, а у вирішальному сеті довів гру до остаточної перемоги. З таким самим рахунком завершився й фінальний сет.

Після матчу Джокович зазначив, що погодні умови, а саме 29-градусна спека, не відіграли вирішальної ролі в його поразці, додавши, що подібне він відчував далеко не вперше і, найімовірніше, не востаннє.

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"Це просто проблема зі здоров’ям, яка турбує мене вже кілька років", — зізнався тенісист.

За словами Новака Джоковича, висока вологість і спека, а також нервозність під час матчів лише погіршили ситуацію, що сталася з ним.

Також він визнав, що, найімовірніше, не гратиме в Цинциннаті у 2027 році.

ATP 1000. Друге коло

Новак Джокович (Сербія) — Тьяго Агустіну Тіранте (Аргентина) 1:2 (6:2, 4:6, 4:6)

Результати матчу між Джоковичем і Тіранте Фото: скриншот

Як відомо, Джокович у 2018, 2020 та 2023 роках ставав переможцем "Мастерсу" в Цинциннаті, а цього разу вибув у другому колі вперше з 2007 року. При цьому Тіранте став четвертим аргентинським тенісистом, якому вдалося перемогти серба після Хуана Мартіна дель Потро, Гільєрмо Корії та Давида Налбандяна.

Нагадаємо, раніше українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла "нейтральну" спортсменку Катерину Александрову. Таким чином, українка вийшла до півфіналу престижного турніру серії WTA 1000 у Торонто.

Також Фокус писав, що тенісистка Олександра Олійникова різко висловилася щодо скасування благодійного аукціону в Торонто, який вона ініціювала з метою допомоги Україні.