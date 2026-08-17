Цыганков и Ванат отказались выходить на поле в официальном матче "Жироны": что известно

Футболисты испанской "Жироны" и сборной Украины Владислав Ванат и Виктор Цыганков решили не выходить на поле в первом матче нового сезона, несмотря на то, что тренер сказал, что они должны выйти на поле в качестве замены.

Команда украинцев провела первый тур Сегунды — второго дивизиона Испании. О решении Цыганкова сообщил тренер Кике Альварес.

По словам Альвареса, Цыганков был в хорошей физической форме, чтобы сыграть в этом матче, однако отказался выходить на замену.

Журналист Нил Сола добавил, что от выхода на замену отказался и Владислав Ванат. По его словам, такая позиция украинских игроков была негативно воспринята футболистами "Жироны".

Перед матчем Кике Альварес подчеркнул, что хочет видеть в составе только тех футболистов, которые готовы и стремятся выступать за клуб.

"Мне нужны игроки, которые хотят быть здесь и думают только о "Жироне". Возможно, сейчас у кого-то это не так, но через несколько недель они изменят своё отношение, если, конечно, не уйдут. Все игроки хороши, но когда они налаживают взаимодействие, тогда они становятся по-настоящему хорошими", — сказал он, добавив, что будет выбирать состав в зависимости от того, какое отношение игроков он видит.

Відео дня

"Жирона" по итогам прошлого сезона вылетела из Ла Лиги в Сегунду. После вылета клуб продал ряд ключевых игроков, но не Цыганкова и не Ваната.

Цыганков также пропустил всю предсезонную подготовку, тогда как Ванат сыграл в ряде матчей. В составе "Жироны" также есть ещё два украинца — Александр Пищур и Владислав Крапивцов.

Напомним, что нападающий сборной Украины Артем Довбик официально сменил клуб. В следующем сезоне форвард будет выступать за итальянскую "Болонью".

Кроме того, вингер Михаил Мудрик может сменить клуб уже этим летом. Интерес к украинцу проявляют ряд клубов Английской премьер-лиги, а также из других ведущих чемпионатов. При этом сам Мудрик хотел бы в дальнейшем играть в Англии.