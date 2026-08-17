Циганков і Ванат відмовилися виходити на поле в офіційному матчі "Жирони": що відомо

Футболісти іспанської "Жирони" та збірної України Владислав Ванат та Віктор Циганков вирішили не виходити на поле у першому матчі нового сезону попри те, що тренер сказав, що вони мають вийти на поле на заміну.

Команда українців грала перший тур Сегунди — другого дивізіону Іспанії. Про рішення Циганкова повідомив тренер Кіке Альварес.

За словами Альвареса, Циганков був у хорошій фізичній кондиції, аби зіграти у цій грі, однак відмовився виходити на заміну.

Журналіст Ніл Сола додав, що від виходу на заміну відмовився і Владислав Ванат. За його словами, така позиція українських гравців була негативна сприйнята футболістами "Жирони".

Перед матчем Кіке Альварес наголошував, що хоче бачити у складі тільки тих футболістів, які готові і прагнуть виступати за клуб.

"Мені потрібні гравці, які хочуть бути тут і думають лише про "Жирону". Може бути, що зараз із кимось це не так, але за кілька тижнів вони змінять ставлення, якщо зрештою не підуть. Усі гравці хороші, але коли вони налагоджують взаємодію, тоді вони стають по-справжньому хорошими", — сказав він, додавши, що обиратиме склад в залежності від того, яке ставлення гравців він бачить.

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"Жирона" за підсумками минулого сезону вилетіла з Ла Ліги до Сегунди. Після вильоту клуб продав низку важливих гравців, але не Циганкова чи Ваната.

Циганков також пропустив усю передсезонну підготовку, тоді як Ванат зіграв у низці матчів. У складі "Жирони" також є ще два українця — Олександр Піщур та Владислав Крапівцов.

Нагадаємо, що нападник збірної України Артем Довбик офіційно змінив клубну прописку. Наступний сезон форвард відіграє у складі італійської "Болоньї".

Також вінгер Михайло Мудрик може змінити клуб вже цього літа. Інтерес до українця проявляють низка клубів Англійської прем'єр-ліги, а також з інших топ-чемпіонатів. Водночас сам Мудрик хотів би надалі грати в Англії.