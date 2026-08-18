Сменил лыжи на автомат: что известно о биатлонисте Дериземле, присоединившемся к ВСУ

Известный биатлонист, один из самых успешных украинских спортсменов в этом виде спорта Андрей Дериземля отмечает своё 48-летие. За свою карьеру он дважды завоевывал золото на чемпионатах Европы, а также был призером чемпионатов мира.

На протяжении длительного времени Дериземля входил в топ-30 лучших биатлонистов мира. К дню рождения спортсмена издание "Фокус" собрало информацию о его карьере.

Андрей Дериземля родился в поселке Октябрьское в Сумской области. В 11 лет начал заниматься биатлоном. Позже в интервью он рассказывал, что родители никогда не выражали недовольства его выбором вида спорта.

"Были небольшие ссоры, а вот что касается серьезных конфликтов, то ни с кем — ни с отцом, ни с матерью — ни разу не ссорился", — отмечал он.

С 15 лет Дериземля начал работать с тренером Николаем Зоцем, с которым сотрудничал на протяжении всей своей карьеры. Среди воспитанниц тренера — другие известные биатлонистки: Валентина Цербе-Несина, Нина Лемеш, Оксана Хвостенко.

Відео дня

В 19 лет Дериземля впервые выступил на Кубке мира. А уже в 1998 году спортсмен в составе сборной Украины отправился на Олимпиаду, где, правда, выступить успешно не удалось.

В сезоне 1998/1999 украинец впервые в карьере завоевал бронзовую медаль в спринтерской гонке на этапе в Холменколене.

На Олимпиаде 2002 года Дериземля закрепился в качестве лидера украинской мужской сборной, однако и там выступления оказались неудачными. В то же время в том году Дериземля впервые выиграл этап Чемпионата Европы, и эта медаль стала единственной медалью для украинской сборной на всём турнире.

Через год он повторил своё достижение на чемпионате Европы. А вот на чемпионатах мира лучшим результатом для украинца стала бронза в индивидуальных гонках в 2007 и 2011 годах.

Особых успехов Дериземля добился на ежегодных соревнованиях World Team Challenge, в которых участвовали смешанные пары из разных стран. В 2008 и 2009 годах в паре с Оксаной Хвостенко он принес Украине золото и серебро соответственно, а в 2013 году завоевал ещё одну серебряную медаль, на этот раз выступая в паре с Еленой Подгрушной.

В свою очередь, свой лучший результат на Олимпиаде Дериземля показал в 2010 году, когда в стартовой гонке мужского биатлонного спринта (10 км) занял пятое место. На тот момент это был лучший результат среди украинских спортсменов на зимних Олимпиадах.

В 2014 году на последних Олимпийских играх он занял лишь 9-е место в эстафетах, а в других соревнованиях не попал даже в топ-20. По итогам того сезона он завершил спортивную карьеру. На тот момент он был самым титулованным украинским биатлонистом.

Андрей Дериземля — политическая карьера

После завершения спортивной карьеры Андрей Дериземля занялся политикой. На выборах 2014 года он баллотировался в Верховную Раду по 205-му мажоритарному округу. В итоге он набрал 14,1% голосов, уступив лишь кандидату от "Блока Петра Порошенко" Валерию Куличу.

Кроме того, Дериземля стал волонтером.

"Я работаю в Центре поддержки армии, который был создан в августе. Мы помогаем солдатам из Чернигова и Черниговской области — 13-му батальону, 41-му батальону, 1-й танковой бригаде и другим ребятам, которые воюют на востоке Украины. Оказываем материальную помощь как солдатам, так и семьям погибших, а также юридическую, и сейчас часто требуется психологическая помощь. Это сейчас моя основная работа. Мы — общественная организация, у нас есть партнеры, мы постоянно ищем спонсоров. Есть волонтеры, много неравнодушных людей", — рассказывал он в 2015 году.

Кроме того, в ноябре 2014 года Дериземля отказался от земельного участка, который он сам приобрел в 2011 году, в пользу семьи погибшего участника АТО.

В 2011 году спортсмен стал участником коттеджного комплекса, а также вложил средства в разработку проектно-сметной документации.

"В связи с затянувшимся решением этого вопроса я приобрел за собственные средства земельный участок для строительства жилья. Я попросил передать участок на улице Танкистов семье погибшего участника АТО", — пояснил свое решение спортсмен.

Дериземля стал депутатом Черниговского городского совета 7-го созыва, где вошел в фракцию партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность"". Позже работал начальником Управления по делам семьи, молодежи и спорта Черниговского городского совета.

В то же время в апреле 2022 года его освободили от этой должности. Это произошло на заседании фракции "Родной дом" 12 апреля. Одной из причин увольнения тогдашний мэр Чернигова Владислав Атрошенко назвал то, что он покинул город в период активных боевых действий.

Однако сам спортсмен пояснил, что вывез свою семью из опасного города, а когда транспортное сообщение с Черниговом возобновилось, вернулся туда.

"Когда началась война, мой район в Чернигове, где мы живем, оказался одним из первых подвергшихся обстрелу. Это было ужасно, потому что мы сидели в подвале, где находились мои дети и дети моих знакомых. Мне позвонили и сказали, чтобы я срочно ехал, потому что была вероятность, что наш район сравняют с землёй. Когда я вышел из машины, чтобы загрузить вещи, рядом стояли жена и дети, и в этот момент разорвался снаряд, где-то в 10 метрах от меня. Это было очень страшно, честно говоря. После этого у моей жены и дочери до сих пор остаются серьезные проблемы со здоровьем. Они уже поправляются, но все же", — сказал спортсмен.

Вместе с тем он вернулся в город на следующий день после возобновления сообщения вместе с гуманитарным грузом, пояснил Дериземля.

По его словам, в то время, пока он не был в городе, он не скрывался от военкомата, а также помогал городу.

"Поэтому я никуда не сбегал. И сейчас те, кто берет на себя ответственность, заявляя о трусах, дезертирах и предателях, — никто не знает обстоятельств жизни другого человека. Если из Чернигова уехало 200 тысяч жителей, то все ли они предатели?" — отметил он.

Дериземля был призван в ряды ВСУ

В январе 2023 года Дериземля сообщил, что решил вступить в ряды украинской армии. Для этого он даже отказался от жилья, предоставленного ему городским советом.

Сначала он хотел поступить на военную службу летом 2022 года после вынужденной хирургической операции на ногах и реабилитации.

"Мне нужно было ещё зимой сделать операцию на ахилловых сухожилиях обеих ног, но решили отложить её до весны, так как тогда пришлось бы ходить в открытой обуви и на костылях. Весной я повторно сделал МРТ, думал, может, и не нужно оперировать, но профессор сказал, что нужно делать обязательно и срочно. Меня прооперировали в начале мая под общим наркозом. Неделя в больнице, две недели на костылях и два месяца реабилитации. Но, к сожалению, и сейчас болит", — пояснил он в комментарии "Суспильному".

На данный момент неизвестно, в каком подразделении несет службу Дериземля. Он не ведет аккаунты в социальных сетях, а его последний пост в Facebook датирован 19 августа, где он благодарит за поздравления с Днём рождения.

Андрей Дериземля — личная жизнь

Андрей Дериземля женат, воспитывает дочь Татьяну и сына Ярослава.

Кроме того, он имеет высшее образование — диплом Национальной академии внутренних дел Украины. Также биатлонист имеет квалификацию спортивного инструктора.

Напомним, что зимой Федерация биатлона Украины оказалась в центре скандала после того, как опубликовала результаты мужского спринта 2-го этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), разместив на инфографике карту, на которой Украина изображена без Крыма.

Ранее бывший российский биатлонист, двукратный чемпион Олимпийских игр Дмитрий Васильев выразил недовольство тем, что в мире якобы существует заговор против спортсменов из РФ.