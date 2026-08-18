Змінив лижі на автомат: що відомо про біатлоніста Дериземлю, який долучився до ЗСУ

Відомий біатлоніст, один з найуспішніших серед чоловіків-українців у цьому виді спорту Андрій Дериземля відзначає своє 48-річчя. За свою кар'єру він двічі здобував золото на Чемпіонатах Європи, а також був призером Чемпіонатів світу.

Упродовж тривалого часу Дериземля входив до топ 30 найкращих біатлоністів світу. Фокус до дня народження спортсмена зібрав інформацію про його кар'єру.

Андрій Дериземля народився в селищі Жовтневе на Сумщині. В 11 років почав займатися біатлоном. Пізніше в інтерв'ю він розповідав, що ніколи не чув незадоволення від батьків щодо вибору виду спорту.

"Були невеличкі чвари, а от щоб серйозно, то ні з ким — ні з батьком, ні з матір'ю — не разу не сварився", — зазначав він.

З 15 років Дериземля почав працювати з тренером Миколою Зоцем, з яким працював впродовж усієї кар'єри. Серед вихованців тренера інші відомі біатлоністки — Валентина Цербе-Несіна, Ніна Лемеш, Оксана Хвостенко.

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У 19 років Дериземля вперше виступив на Кубку світу. А вже в 1998 році спортсмен у складі збірної України відправився на Олімпіаду, де, щоправда, виступити успішно не вдалося.

У сезоні 1998/1999 українець вперше в кар'єрі бронзову медаль у спринтерській гонці на етапі в Холменколені.

На Олімпіаді 2002 року Дериземля закріпився як лідер української чоловічої збірної, однак там виступи також були невдалими. Водночас у тому році Дериземля вперше виграв етап Чемпіонату Європи, а та медаль стала єдиною медаллю для української збірної на всьому турнірі.

За рік він повторив своє досягнення на Чемпіонаті Європи. А от на чемпіонатах світу найкращим досягненням для українця стала бронза у індивідуальних гонках 2007 та 2011 роках.

Особливого успіху Дериземля досяг на щорічних змагання World Team Challenge, яке передбачало виступ змішаних пар з різних країн. У 2008 та 2009 у парі з Оксаною Хвостенко він приніс Україні золото та срібло відповідно, а в 2013 завоював ще одну срібну медаль, цього разу виступаючи в парі з Оленою Підгрушною.

Натомість найкращий свій результат на Олімпіаді Дериземля показав у 2010 році, коли у стартовій гонці чоловічого біатлонного спринту (10 км) посів п'яте місце. На той момент це був найкращий результат серед українських спортсменів на зимових Олімпіадах.

У 2014 році на останніх Олімпійських іграх для себе він посів лише 9-те місце на естафетах, а в інших змаганнях не потрапив навіть в топ 20. За підсумками того сезону він завершив спортивну кар'єру. На той момент він був найтитулованішим українським біатлоністом.

Андрій Дериземля — кар'єра політика

Після завершення кар'єри спортсмена Андрій Дериземля пішов у політику. На виборах 2014 року він балотувався до Верховної Ради по 205-му мажоритарному округу. У підсумку він набрав 14,1% голосів, програвши лише кандидату від "Блоку Петра Порошенка" Валерію Кулічу.

Також Дериземля став волонтером.

"Я працюю в Центрі підтримки армії, який створився в серпні. Ми допомагаємо солдатам з Чернігова та Чернігівської області — 13 батальйону, 41 батальйону, 1-й танковій бригаді і іншим хлопцям, які воюють на сході України. Надаємо матеріальну допомогу і солдатам, і сім'ям загиблих, а ще юридичну, і зараз часто потрібна психологічна допомога. Це зараз моя основна робота. Ми громадська організація, є партнери, ми постійно шукаємо спонсорів. Є волонтери, багато небайдужих людей", — розповідав він у 2015 році.

Крім того, у листопаді 2014 року Дериземля відмовився від земельної ділянки, яку він сам придбав у 2011 році, на користь сім'ї загиблого учасника АТО.

У 2011 році спорстмен став членом котеджної забудови, а також вніс інвестиційні кошти на розробку проектно-кошторисної документації.

"Через тривале вирішення цього питання, я придбав за власні кошти земельну ділянку для будівництва житла. Я попросив віддати ділянку на вулиці Танкістів сім'ї загиблого учасника АТО", — пояснив своє рішення спортсмен.

Дериземля став депутатом Чернігівської міської ради 7 скликання, де увійшов до фракції партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність". Пізніше працював начальником Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради.

Водночас у квітні 2022 року його звільнили з цієї посади. Це відбулося на засіданні фракції "Рідний дім" 12 квітня. Однією з причин звільнення тодішній міський голова Чернігова Владислав Атрошенко назвав те, що він покинув місто в період активних бойових дій.

Однак сам спортсмен пояснив, що вивіз свою родину з небезпечного міста, а коли сполучення з Черніговом відновилося, повернувся туди.

"Коли почалася війна, то мій район в Чернігові, де ми проживаємо, був обстріляний одним з перших. Це було дуже жахливо, тому що ми сиділи в підвалі, де знаходилися мої діти і діти моїх знайомих. Мені подзвонили і сказали, щоб я терміново їхав, бо була ймовірність, що наш район зрівняють із землею. Коли я вийшов з машини, щоб завантажити речі, поруч перебувала дружина і діти, і в цей момент розірвався снаряд, десь в 10 метрах від мене. Це було дуже страшно, чесно кажучи. Після цього досі є великі проблеми зі здоров'ям у моєї дружини і дочки. Вони вже відновлюються, але все ж", — сказав спортсмен.

Натомість до міста він повернувся на другий день після відновлення сполучення разом з гуманітарним вантажем, пояснював Дериземля.

За його словами, за час, поки він не перебував у місті, він не ховався від військкомату, а також допомагав місту.

"Тому нікуди я не тікав. І зараз ті, хто бере на себе відповідальність, заявляючи про боягузів, дезертирів і зрадників — ніхто не знає обставин іншої людини. Якщо з Чернігова виїхало 200 тисяч жителів, то вони всі зрадники?" — зазначав він.

Дериземля мобілізувався до лав ЗСУ

У січні 2023 року Дериземля повідомив що вирішив долучитися до лав української армії. Для цього він навіть відмовився від бронювання, яке йому надавала міська рада.

Спершу він хотів долучитися до армії влітку 2022 року після вимушеної хірургічної операції на ногах та реабілітації.

"Мені треба було ще взимку робити операцію на ахілових сухожиллях на обох ногах, але вирішили робити навесні, бо там треба ходити у відкритому взутті та на милицях. Навесні повторно зробив МРТ, думав може не треба оперувати, але професор сказав треба робити обов'язково та терміново. Прооперували мене на початку травня під загальним наркозом. Тиждень у лікарні, два тижні на милицях та два місяці реабілітації. Але, на жаль, і зараз болить", — пояснював він у коментарі "Суспільному".

Наразі невідомо, у якому підрозділі проходить службу Дериземля. Він не веде активності у соціальних мережах, а останній його пост у Facebook датований 19 серпня, де він дякує за привітання з Днем народження.

Андрій Дериземля — особисте життя

Андрій Дериземля одружений, виховує дочку Тетяну та сина Ярослава.

Крім того він має вищу освіту — диплом Національної академії внутрішніх справ України. Також біатлоніст має фах спортивного інструктора.

Нагадаємо, що взимку Федерація біатлону України оскандалилася після того, як опублікувала результати чоловічого спринту 2 етапу Кубка світу в Хохфільцені (Австрія), розмістивши на інфографіці мапу, де Україна зображена без Криму.

Раніше колишній російський біатлоніст, дворазовий чемпіон Олімпійських ігор Дмитро Васильєв поскаржився на те, що нібито у світі існує змова проти спортсменів з РФ.