УАФ назвала лучших футболистов в истории сборной Украины: кто вошел в список

Украинская футбольная ассоциация представила символический состав сборной за 35 лет. Сбор команды был приурочен к 35-й годовщине независимости Украины.

Символическая команда была сформирована путем голосования на официальном канале УАФ в Telegram. И именно там была опубликована эта сборная.

Всего было проведено 11 голосований, в ходе которых болельщики могли выбрать по одному футболисту на каждую из позиций. Для символической сборной была выбрана схема 4-4-2.

В итоге в символическую сборную вошли:

Александр Шовковский — Олег Лужный, Илья Забарный, Ярослав Ракицкий, Виталий Миколенко — Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка — Евгений Селезнев и Андрей Шевченко.

Символическая сборная Украины Фото: УАФ

В целом украинские болельщики отдали за футболистов более 57 тысяч голосов.

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"11 игроков. 11 имен, оставивших свой след в истории украинского футбола. 11 "Львов Независимости", выбранных болельщиками. Благодарим каждого, кто голосовал, поддерживал своих фаворитов и вместе с нами создавал эту особенную команду", — отметили в УАФ.

Напомним, что сборная Украины по футболу уверенно победила сборную Польши в товарищеском матче, который состоялся во Вроцлаве. Команда под руководством Андреа Мальдеры одержала победу со счётом 2:0.

Ранее "Фокус" сообщал , что новым тренером сборной Украины стал иностранец. Итальянский специалист Андреа Мальдера ранее работал в национальной сборной, а теперь становится главным тренером на два года.