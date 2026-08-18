УАФ назвала найкращих футболістів в історії збірної України: хто увійшов до списку

Українська асоціація футболу презентувала презентувала символічний склад збірної за 35 років. Збірка команди була присвячена 35-й річниці незалежності України.

Символічна команда була створена шляхом голосування на офіційному каналі УАФ у Telegram. І саме там ця збірна була опублікована.

Загалом було проведено 11 голосувань, де вболівальники могли обрати по одному футболісту на кожну з позицій. Для символічної збірної обрали схему 4-4-2.

У підсумку у символічну збірну увійшли:

Олександр Шовковський — Олег Лужний, Ілля Забарний, Ярослав Ракіцький, Віталій Миколенко — Тарас Степаненко, Руслан Малиновський, Андрій Ярмоленко, Євген Коноплянка — Євген Селезньов та Андрій Шевченко.

Символічна збірна України Фото: УАФ

Загалом за футболістів було віддано понад 57 тисяч голосів від українських вболівальників.

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"11 гравців. 11 імен, які залишили свій слід в історії українського футболу. 11 "Левів Незалежності", обраних уболівальниками. Дякуємо кожному, хто голосував, підтримував своїх фаворитів і разом із нами створював цю особливу команду", — зазначили в УАФ.

Нагадаємо, що збірна України з футболу впевнено перемогла збірну Польщі у товариському матчі, який пройшов у Вроцлаві. Команда під керівництвом Андреа Мальдери здобула перемогу з рахунком 2-0.

Раніше Фокус повідомляв про те, що новим тренером збірної України став іноземець. Італійський фахівець Андреа Мальдера раніше працював у національній збірній, а тепер стає головним тренером на два роки.