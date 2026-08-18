"Однажды я заговорил": Цыганкову запрещают комментировать скандал и угрожают штрафами, — СМИ

Украинского вингера "Жироны" Виктора Цыганкова могут отстранить от тренировок и матчей с командой на 30 дней. При этом игроку грозит и денежный штраф.

"Жирона" сообщила, что возбудила дисциплинарное производство в отношении Виктора Цыганкова в связи с его недавним поведением. Об этом говорится на сайте клуба.

"Клуб считает, что действия игрока могут быть расценены как нарушение его договорных обязательств и как несоответствующие стандартам поведения, требуемым организацией. ФК "Жирона" будет отстаивать свои права и интересы и принимать соответствующие меры в рамках данной процедуры. Клуб пока не будет делать никаких дальнейших публичных заявлений по этому вопросу", — говорится в заявлении.

В то же время издание Mundo Deportivo узнало подробности возможного наказания, которое может быть наложено на Цыганкова. Действия украинца могут быть признаны серьёзным или очень серьёзным нарушением — в зависимости от этого будет определён размер наказания для игрока.

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Если инцидент будет признан серьезным нарушением, футболисту может грозить приостановка выплаты зарплаты на срок от 2 до 10 дней, а также денежный штраф. Для первых 100 тысяч евро месячной зарплаты он может составлять до 7%, а для части дохода, превышающей эту сумму, — еще до 4%.

В случае квалификации нарушения как очень серьезного санкция может предусматривать отстранение от работы и выплату заработной платы на срок от 11 до 30 дней. Размер штрафа для первых 100 тысяч евро месячной зарплаты может достигать 25%, а для суммы, превышающей этот порог, — дополнительно до 10%.

В отдельных случаях за такое нарушение может быть расторгнут контракт с игроком.

Как Цыганков комментирует конфликт

Виктор Цыганков пока не давал комментариев ни одному из СМИ. Зато он опубликовал четыре сторис в Instagram.

В одной из них, в частности, было опубликовано предупреждение о возможных санкциях за нарушение условий контракта.

"Привет, Виктор, помни, что, как предусмотрено твоим контрактом (и контрактами остальных твоих товарищей по команде) в отношении взаимоотношений с прессой, для любого публичного общения, интервью и т. п. ты должен предварительно получить разрешение руководителя пресс-службы клуба (имя скрыто). Журналист связался с нами, и мы сказали ему, что в данный момент не даем интервью с игроками. Об этом тебе сообщил (имя скрыто), поэтому ты уже знаешь, что у тебя нет разрешения от "Жироны". Обязанность получать предварительное разрешение — это не просто внутренняя рекомендация: она является неотъемлемой частью контрактных обязательств игроков и вписывается в их обязанности действовать добросовестно и подчиняться инструкциям клуба. Соответственно, дача интервью или публичные заявления без такого разрешения будут считаться нарушением контракта. Как мы уже сообщали тебе ранее, нарушение контракта вынудит нас принять дисциплинарные меры", — говорится в этом сторис.

В четвёртом сторис Цыганков написал, что "однажды он заговорит".

Истории Цыганкова Фото: Скриншот

Представители Цыганкова утверждают, что он получил травму

В то же время издание AS опубликовало заявление, которое, как они утверждают, исходит от самого Цыганкова. В нем говорится, что игрок не "отказался играть", а не смог принять участие в матче из-за якобы полученной травмы.

"Игрока срочно вызвали в субботу на воскресный матч, чего вообще не должно было произойти, поскольку медицинский и тренерский штабы располагали медицинским заключением о том, что футболист не готов к игре. После предоставления медицинской справки Виктор решил не переодеваться, а посмотреть матч с трибун, составив компанию одноклубникам, которые также не играли против "Леганеса", — говорится в заявлении.

Там также отмечается, что они не понимают слов тренера Кике Альвареса, который заявил, что именно Цыганков отказался выходить на поле. Вместо этого в заявлении клуб обвинили в том, что "Жирона" якобы не выполняет обещания, данные еще давно.

"Если медицинское заключение не соответствует действительности, мы призываем клуб опровергнуть это, предоставив доказательства. У нас они есть. Мы никогда не повышали голос и не хотели быть главными героями в средствах массовой информации, но клуб вынуждает нас обнародовать нашу версию, поскольку мы не можем допустить дальнейшего очернения имиджа Виктора и разрушения его отношений с болельщиками", — говорится в заявлении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболисты Владислав Ванат и Виктор Цыганков решили не выходить на поле в первом матче нового сезона, несмотря на то, что тренер сказал, что они должны выйти на поле в качестве замены. При этом тот факт, что Цыганков не вышел на поле, подтвердил главный тренер Кике Альварес.

После этого испанские издания сообщили, что после финального свистка в раздевалке "Жироны" якобы произошла драка, участниками которой, в частности, были Виктор Цыганков и неназванный член медицинского штаба футбольного клуба.