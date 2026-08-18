"Одного дня я заговорю": Циганкову забороняють коментувати скандал та погрожують штрафами, — ЗМІ

Українського вінгера "Жирони" Віктора Циганкова можуть відсторонити від тренувань та матчів з командою на 30 днів. При цьому гравцеві загрожує і грошовий штраф.

"Жирона" повідомила, що про відкрила дисциплінарне провадження проти Віктора Циганкова через його нещодавню поведінку. Про це йдеться на сайті клубу.

"Клуб вважає, що дії гравця можуть вважатися порушенням його договірних зобов'язань та такими, що не відповідають стандартам поведінки, яких вимагає організація. ФК "Жирона" захищатиме свої права та інтереси і вживатиме відповідних заходів у рамках цієї процедури. Клуб наразі не робитиме жодних подальших публічних заяв з цього питання", — йдеться в заяві.

Водночас видання Mundo Deportivo дізналося деталі можливого покарання, яке може отримати Циганков. Дії українця можуть бути визнані серйозним або дуже серйозним порушенням — в залежності від цього буде визначене покарання для гравця.

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Якщо інцидент визнають серйозним порушенням, футболісту може загрожувати призупинення виплати зарплати на строк від 2 до 10 днів, а також фінансовий штраф. Для перших 100 тисяч євро місячної зарплати він може становити до 7%, а для частини доходу, що перевищує цю суму, — ще до 4%.

У випадку кваліфікації як дуже серйозного порушення санкція може передбачати відсторонення від роботи та виплати зарплати на строк від 11 до 30 днів. Розмір штрафу для перших 100 тисяч євро місячної зарплати може сягати 25%, а для суми понад цей поріг — додатково до 10%.

В окремих випадках за таке порушення може бути розторгнуто контракт з гравцем.

Як конфлікт коментує Циганков

Віктор Циганков наразі не давав коментарів якимось медіа. Натомість він опублікував чотири сторіс в Instagram.

В одній із них, зокрема, було опубліковане попередження щодо можливих санкцій через порушення контрактних умов.

"Привіт, Вікторе, пам’ятай, що, як передбачає твій контракт (та контракти решти твоїх товаришів по команді) щодо відносин з пресою; для будь-якого публічного спілкування, інтерв’ю тощо ти повинен попередньо отримати дозвіл керівника пресслужби клубу (ім’я приховано). Журналіст зв’язався з нами, і ми сказали йому, що наразі не даємо інтерв’ю з гравцями. І про це тобі повідомив (ім’я приховано), тому ти вже знаєш, що не маєш дозволу від "Жирони". Обов’язок отримувати попередній дозвіл – це не просто внутрішня рекомендація: він є невід’ємною частиною контрактних зобов’язань гравців і вписується в їхні обов’язки діяти добросовісно та підкорятися інструкціям клубу. Відповідно, надання інтерв’ю або здійснення публічних заяв без такого дозволу становитимуть порушення контракту. Як ми вже повідомляли тобі раніше, порушення контракту змусить нас вжити дисциплінарних заходів" — йдеться в тій сторіс.

У четвертій сторіс Циганков написав, що "одного дня він заговорить".

Сторіс Циганкова Фото: Скриншот

Представники Циганкова стверджують, що він був травмований

Водночас видання AS опублікувало заяву, як вони стверджують, сторони самого Циганкова. Ті стверджують, що гравець не "відмовився грати", а не міг взяти участь у матчі через нібито травму.

"Гравця терміново викликали в суботу на недільний матч, чого взагалі не повинно було статися, оскільки медичний та тренерський штаби мали медичний висновок про те, що футболіст не готовий грати. Після надання медичної довідки Віктор вирішив не переодягатися, а подивитися матч з трибун, склавши компанію одноклубникам, які також не грали проти "Леганеса", — йдеться в заяві.

Там також наголошується, що вони не розуміють слів тренера Кіке Альвареса, який заявив, що це Циганков відмовився виходити на поле. Натомість у заяві звинуватили клуб у тому, що "Жирона" нібито не виконує обіцянок, які були дані ще давно.

"Якщо медичний висновок не є правдивим, ми закликаємо клуб спростувати це, надавши докази. У нас вони є. Ми ніколи не підвищували голос і не хотіли бути головними героями в засобах масової інформації, але Клуб змушує нас оприлюднити нашу версію, оскільки ми не можемо дозволити й надалі паплюжити імідж Віктора та руйнувати його стосунки з вболівальниками", — резюмується в заяві.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що футболісти Владислав Ванат та Віктор Циганков вирішили не виходити на поле у першому матчі нового сезону попри те, що тренер сказав, що вони мають вийти на поле на заміну. При цьому невихід Циганкова підтвердив головний тренер Кіке Альварес.

Після цього іспанські видання повідомили, що після фінального свистка у роздягальні "Жирони" нібито сталася бійка, учасниками якої, зокрема, були Віктор Циганков та неназваний член медичного штабу футбольного клубу.