Лідер збірної України Циганков влаштував бійку у роздягальні своєї команди, — ЗМІ

Український вінгер Віктор Циганков влаштував бійку у роздягальні свого клубу "Жирона" після гри першого туру Сегунди, повідомляють журналісти.

Під час гри Циганков відмовився виходити на поле, коли тренер Кіке Альварес сказав йому це зробити. Про це повідомляє видання AS.

Після фінального свистка, за даними ЗМІ, у роздягальні "Жирони" сталася бійка, учасниками якої, зокрема, були Віктор Циганков та неназваний член медичного штабу футбольного клубу.

Ще у червні 2026 року Циганков повідомив "Жирону" про своє бажання залишити клуб через їхній виліт з Ла Ліги. Водночас українець має бажання продовжити грати в Ла Лізі або перебратися до Англійської прем'єр-ліги.

Водночас "Жирона" встановила на нього певний цінник, який готовий був заплатити лише турецький "Трабзонспор" та американський "Нью-Йорк Сіті". Циганков був обурений поведінкою клубу щодо прийняття пропозиції без узгодження з ним.

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Ситуацію ускладнює, що не тільки Циганков хоче залишити команду. Українець Владислав Ванат також не зіграв у першому турі. Також у складі є ще низка футболістів, яка хоче залишити склад.

Водночас сам Владислав Ванат у коментарі Tribuna заявив, що був готовий вийти на поле, і інформація про його нібито відмову від участі у гри є фейком.

"Я повинен був вийти на заміну, розпочав одягати екіпірування і через декілька секунд мав бути готовий вийти на заміну. Але саме в цей час наш центральний захисник отримав пошкодження і його потрібно було замінити. Тренерський штаб вирішив випустити більш захисного гравця, тому що залишалась лише одна заміна. Сьогодні я розмовляв з тренером і він запевнив мене, що моєї вини в цьому немає і те, що написала преса про мене – це не правда. Також він про це заявив сьогодні перед усією командою та запевнив, що клуб сповістить про це іспанських журналістів. Ще раз повторюю, що я, як професійний гравець, був готовий вийти на поле, але ситуація склалась інакше і тренеру довелось змінити своє рішення", — заявив Ванат.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що футболісти Владислав Ванат та Віктор Циганков вирішили не виходити на поле у першому матчі нового сезону попри те, що тренер сказав, що вони мають вийти на поле на заміну. При цьому невихід Циганкова підтвердив головний тренер Кіке Альварес.

Нагадаємо, що у лютому 24-річний футболіст ФК "Колос" Данило Колесник опинився у центрі скандалу після появи в соцмережах відео, на якому він вдарив військовослужбовця ТЦК. Згодом запис було видалено, а профіль спортсмена в Instagram став непублічним після поширення інциденту в мережі.

Згодом, Данила Колесника затримали правоохоронці. За даними слідства, під час перевірки військово-облікових документів футболіст вступив у конфлікт із військовим ТЦК, який перебував при виконанні службових обов’язків. У ході сутички чоловік ударив військовослужбовця кулаком в обличчя.