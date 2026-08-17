Лидер сборной Украины Цыганков устроил драку в раздевалке своей команды, — СМИ

Украинский вингер Виктор Цыганков устроил драку в раздевалке своего клуба "Жирона" после матча первого тура Сегунды, сообщают журналисты.

Во время матча Цыганков отказался выходить на поле, когда тренер Кике Альварес велел ему это сделать. Об этом сообщает издание AS.

После финального свистка, по данным СМИ, в раздевалке "Жироны" произошла драка, участниками которой, в частности, были Виктор Цыганков и неназванный член медицинского штаба футбольного клуба.

Еще в июне 2026 года Цыганков сообщил "Жироне" о своем желании покинуть клуб из-за их вылета из Ла Лиги. При этом украинец хочет продолжить играть в Ла Лиге или перейти в Английскую премьер-лигу.

В то же время "Жирона" установила на него определенную цену, которую были готовы заплатить только турецкий "Трабзонспор" и американский "Нью-Йорк Сити". Цыганков был возмущён поведением клуба, который принял предложение без согласования с ним.

Відео дня

Ситуацию осложняет то, что не только Цыганков хочет покинуть команду. Украинец Владислав Ванат также не вышел на поле в первом туре. Кроме того, в составе есть еще ряд футболистов, которые хотят покинуть команду.

В то же время сам Владислав Ванат в комментарии Tribuna заявил, что был готов выйти на поле, и информация о его якобы отказе от участия в матче является фейком.

"Я должен был выйти на замену, начал надевать экипировку и через несколько секунд должен был быть готов выйти на замену. Но именно в этот момент наш центральный защитник получил травму, и его нужно было заменить. Тренерский штаб решил выпустить более оборонительного игрока, так как оставалась только одна замена. Сегодня я разговаривал с тренером, и он заверил меня, что я в этом не виноват и то, что написала пресса обо мне, — неправда. Также он заявил об этом сегодня перед всей командой и заверил, что клуб сообщит об этом испанским журналистам. Еще раз повторяю, что я, как профессиональный игрок, был готов выйти на поле, но ситуация сложилась иначе, и тренеру пришлось изменить свое решение", — заявил Ванат.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболисты Владислав Ванат и Виктор Цыганков решили не выходить на поле в первом матче нового сезона, несмотря на то, что тренер сказал, что они должны выйти на поле в качестве замены. При этом тот факт, что Цыганков не вышел на поле, подтвердил главный тренер Кике Альварес.

Напомним, что в феврале 24-летний футболист ФК "Колос" Даниил Колесник оказался в центре скандала после появления в соцсетях видео, на котором он ударил военнослужащего ТЦК. Впоследствии запись была удалена, а профиль спортсмена в Instagram стал закрытым после того, как информация об инциденте распространилась в сети.

Впоследствии Данила Колесник был задержан правоохранительными органами. По данным следствия, во время проверки военно-учетных документов футболист вступил в конфликт с военнослужащим ТЦК, который находился при исполнении служебных обязанностей. В ходе стычки мужчина ударил военнослужащего кулаком в лицо.