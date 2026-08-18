Деревья на поле вместо сборной Украины: как сейчас выглядит стадион "Шахтер" в Донецке (видео)

В сети появились кадры стадиона "Шахтер", расположенного в оккупированном Донецке. Ранее на этой арене проводила свои матчи сборная Украины.

Зато сейчас стадион заброшен, и за территорией никто не ухаживает. Видео опубликовал канал Donetsk Live.

На кадрах видно, что территория стадиона и прилегающая к нему территория заброшены. Там разбросано немало мусора. На месте, где раньше было футбольное поле, выросли кусты и даже деревья.

Отдельно автор видео обращает внимание на трибуны, где нет привычных пластиковых стульев. Вместо этого они сброшены в одном месте.

Опоры крыши над центральной трибуной заржавели.

Стадион "Шахтер" — что известно

Стадион "Шахтер" был построен в 1936 году, в то же время, когда в Донецке был основан одноимённый футбольный клуб.

В 2000 году объект был реконструирован, и в нем были установлены индивидуальные пластиковые сиденья; вместимость арены составляла 31 718 мест.

Відео дня

В 2003 году здесь состоялись два матча сборной Украины, правда, в них украинская команда потерпела поражение и сыграла вничью.

До 2004 года стадион был домашней ареной футбольного клуба "Шахтер", пока команда не переехала на стадион "Олимпийский". Позже на стадионе играли "Шахтер-2", "Шахтер-3", а также молодёжная и юношеская (U-19) команды "Шахтёра".

После оккупации Донецка в 2014 году стадион заброшен и не ухаживают за ним.

Взрыв на стадионе "Шахтер"

15 октября 1995 года прямо во время матча "Шахтера" на стадионе произошло убийство влиятельного донецкого авторитета Ахатя Брагина, владевшего футбольным клубом. Ответственность за взрыв следствие возложило на организованную преступную группу Евгения Кушнира.

Взрыв в VIP-ложе привёл к гибели Ахатя Брагина и ещё 5 человек из его окружения (включая охранников); ранения получили ещё два человека из его окружения и работница буфета, которая находилась по другую сторону стены в момент взрыва. Следствие отметило, что покушение было организовано профессиональными взрывниками, поскольку оно было направлено четко против Брагина, не оставляя ему шансов на спасение: от Брагина осталась оторванная рука с часами фирмы Rolex и зажигалкой.

Напомним, что в 2023 году глава террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил о планах восстановить стадион "Донбасс Арена" в Донецке.

А в июне 2026 года дроны Третьего армейского корпуса проникли вглубь временно оккупированных территорий и запечатлели небо над "Донбасс-Ареной" в Донецке.