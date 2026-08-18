Дерева на полі замість збірної України: як зараз виглядає стадіон "Шахтар" у Донецьку (відео)

У мережі з'явилися кадри стадіону "Шахтар", який розташований в окупованому Донецьку. Раніше на цій арені свої матчі проводила збірна України.

Натомість тепер стадіон закинутий і за територією ніхто не доглядає. Відео опублікував канал Donetsk Live.

На кадрах помітно, що територія стадіону та довкола нього закинута. Там розкидано чимало сміття. На місці, де раніше було футбольне поле, виросли кущі та навіть дерева.

Окремо автор відео звертає увагу на трибуни, де немає звичних пластикових стільців. Натомість вони скинуті в одному місці.

Опори даху над центральною трибуною заіржавіли.

Стадіон Шахтар — що відомо

Стадіон "Шахтар" був збудований в 1936 році, тоді ж, коли в Донецьку заснували однойменний футбольний клуб.

У 2000 році об'єкт реконструювали та встановили індивідуальні пластикові сидіння, місткість арени становила 31 718 місць.

Відео дня

У 2003 році тут провели два матчі збірної України, щоправда, у них українська команда програла та зіграла внічию.

До 2004 року стадіон був домашньою ареною футбольного клубу "Шахтар", допоки ті не переїхали на стадіон "Олімпійський". Пізніше на стадіоні грали "Шахтар-2", "Шахтар-3", молодіжна і юнацька (U-19) команди "Шахтаря".

Після окупації Донецька в 2014 році стадіон закинутий і не доглядається.

Вибух на стадіоні Шахтар

15 жовтня 1995 році просто під час матчу "Шахтаря" на стадіоні відбулося вбивство впливового донецького авторитета Ахатя Брагіна, який володів футбольним клубом. Відповідальність за вибух слідство поклало на організовану злочинну групу Євгена Кушніра.

Вибух у віп-ложі став причиною загибелі Ахатя Брагіна та 5 інших наближених до нього осіб (включно з охоронцями); поранень зазнали ще двоє людей з його оточення та працівниця буфету, яка перебувала з іншого боку стіни у момент вибуху. Слідство відзначило, що замах був організований професійними підривниками, оскільки його було спрямовано чітко проти Брагіна, не залишаючи йому шансів на порятунок: від Брагіна лишилась відірвана рука з годинником фірми Rolex та запальничка.

Нагадаємо, що у 2023 році голова терористичного угрупування "ДНР" Денис Пушилін заявив про плани відновити стадіон "Донбас Арена" в Донецьку.

А в червні 2026 року дрони Третього армійського корпусу проникли вглиб тимчасово окупованих територій та показали небо над "Донбас-Ареною" в Донецьку.