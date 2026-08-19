"Один из сильнейших шахматистов СССР": скончался известный одесский гроссмейстер и тренер Вячеслав Эйнгорн

Известный украинский шахматист, уроженец Одессы, Вячеслав Эйнгорн скончался на 70-м году жизни. Его называют представителем "самого плодотворного" поколения в истории одесских шахмат.

Причины смерти пока не разглашаются. Об этом в ночь на 19 августа в Facebook сообщил генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский.

"Печальная новость — на семидесятом году жизни скончался Вячеслав Эйнгорн. Одесский гроссмейстер, который был одним из сильнейших шахматистов Союза (СССР — прим. ред.) в конце восьмидесятых. Победитель командного чемпионата мира в составе сборной Украины, известный тренер", — отметил Сутовский.

В составе сборной Украины Эйнгорн одержал победу на командном чемпионате мира в 2001 году. Ранее, в 1993 году, на этом же соревновании одессит завоевал "серебро". Также он был серебряным призером командного чемпионата Европы в 1992 году.

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Однако, по мнению Эмиля Сутовского, пик спортивной карьеры Эйнгорна пришелся на времена СССР. Так, он стал серебряным призером чемпионата СССР в 1986 году, кроме того, трижды завоевывал "бронзу" на советском первенстве в 1984, 1987 и 1989 годах.

С 2004 года шахматист фактически завершил карьеру игрока. С тех пор Эйнгорн работал тренером и был наставником: именно под его руководством женская сборная Украины завоевала золотые медали на Олимпиаде 2006 года.

Напомним, 15 августа Федерация бокса Украины сообщила о смерти известного украинского боксера Константина Охрея.

Кроме того, ранее аргентинский футболист Лионель Месси написал трогательное письмо своему умершему отцу.