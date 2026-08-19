"Один із найсильніших гравців СРСР": помер відомий одеський гросмейстер і тренер В'ячеслав Ейнгорн

Відомий український шахіст родом з Одеси В'ячеслав Ейнгорн помер на 70-му році життя. Його називають представником "найбільш урожайного" покоління в історії одеських шахів.

Причини смерті поки що публічно не розголошують. Про це у ніч на 19 серпня у Facebook повідомив генеральний директор ФІДЕ Еміль Сутовський.

"Сумні звістки — на сімдесятому році життя помер В'ячеслав Ейнгорн. Одеський гросмейстер, який був одним із найсильніших гравців Союзу (СРСР — ред.) наприкінці вісімдесятих. Переможець командного чемпіонату світу у складі збірної України, відомий тренер", — зазначив Сутовський.

У складі збірної України Ейнгорн завоював перемогу на командному чемпіонаті світу у 2001 році. Раніше, у 1993 році, на цьому ж змаганні одесит вигравав "срібло". Також був срібним призером на командному чемпіонаті Європи у 1992 році.

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Проте вершина спортивної кар'єри Ейнгорна була за часів СРСР, вважає Еміль Сутовський. Так, він став срібним призером чемпіонату СРСР в 1986 році, окрім того, тричі завойовував "бронзу" у радянській першості у 1984, 1987 та 1989 роках.

З 2004 року шахіст фактично припинив кар'єру гравця. Відтоді Ейнгорн працював тренером і був наставником: саме під його головуванням жіноча збірна України виборола золоті медалі на Олімпіаді 2006 року.

Нагадаємо, 15 серпня Федерація боксу України повідомила про смерть відомого українського боксера Костянтина Охрея.

Також раніше аргентинський футболіст Ліонель Мессі написав щемливого листа до свого померлого батька.