Известного теннисиста поймали на употреблении кокаина: его дисквалифицировали

Австралийский теннисист Ник Кирьос, который в 2016 году входил в топ-15 лучших теннисистов мира, не прошел допинг-тест на кокаин. Сам он признал свою ошибку и пообещал взять на себя ответственность.

После обнаружения наркотиков в организме Кирьоса был дисквалифицирован. Об этом сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Ник сдал пробу 22 июня 2026 года, когда участвовал в турнире ATP 250 на испанской Майорке. А уже 17 июля лаборатория, аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством, обнаружила содержание метаболита кокаина.

Согласно правилам, кокаин запрещен к употреблению, поскольку является стимулятором. В то же время, если вещество употребляется вне соревновательного периода, применяются смягчающие меры наказания.

Кирьос имеет право обжаловать решение о его дисквалификации, однако пока о таких планах не заявлял. Зато в своём Instagram он сообщил, что совершил огромную ошибку.

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"Я приношу извинения своим болельщикам, своей семье, своим спонсорам и всем близким мне людям. Но прежде всего я прошу прощения у детей, которые следят за мной. Я понимаю, какой пример этим подаю, и глубоко разочарован в себе", — написал он.

По его словам, последние несколько лет были для него очень сложными, и многочисленные травмы сказались на нём как психологически, так и физически. Однако спортсмен не мог смириться с тем, что конец его карьеры уже близок.

Отпустить то, что было всей моей жизнью, — одно из самых сложных испытаний, с которыми мне когда-либо приходилось сталкиваться. Иногда я чувствовал себя беспомощным и одиноким. Ничто из этого не оправдывает того, что я сделал. Однако хорошая новость заключается в том, что всё это стало для меня тревожным сигналом. В течение следующих 28 дней я отстранюсь от социальных сетей и публичной жизни и сосредоточусь на том, чтобы навести порядок в себе", — отметил Кирьос.

Теннисист также попросил уважать его частную жизнь и частную жизнь его семьи. Спортсмен обещает проделать необходимую работу над собой и вернуться ещё лучше.

Ранее "Фокус" сообщал , что автобус, который бразильский клуб "Сан-Паулу" забронировал для перевозки во время матча Кубка Либертадорес в Боливии, был задержан местной полицией. Внутри автобуса было обнаружено 86,5 килограмма марихуаны.

Кроме того, российский велосипедист Мамир Сташ был дисквалифицирован дисциплинарным антидопинговым комитетом в РФ за положительный результат допинг-пробы на кокаин и его метаболит.