В Бразилии в автобусе легендарного футбольного клуба обнаружили почти 100 кг наркотиков

Футбольный клуб "Сан-Паулу", один из крупнейших в Бразилии, столкнулся с одной из самых удивительных историй. Автобус, который клуб заказал для перевозки во время матча Кубка Либертадорес в Боливии, был задержан местной полицией.

В салоне автобуса было обнаружено 86,5 килограммов марихуаны. Об этом сообщает Marca.

На транспортное средство была нанесена эмблема клуба, а остальная часть была окрашена в цвета клуба.

Операцию провело мобильное полицейское подразделение в сельской местности, которое обнаружило наркотики, распределенные в четырёх пакетах, содержавших примерно 65 прямоугольных упаковок зеленоватого вещества, которое после соответствующих химических тестов дало положительный результат на марихуану.

В результате расследования трое лиц, причастных к перевозке транспортного средства, были арестованы боливийскими властями для дальнейшего расследования.

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В то же время инцидент не затронул самих игроков и персонал "Сан-Паулу": они не садились в автобус и не контактировали с людьми, причастными к операции.

Компания "Buses Cosmos", которой принадлежал автобус и которая заключила договор на перевозку, оперативно отреагировала, предоставив другой автобус для осуществления перевозок без дальнейших проблем.

Позже сама компания возложила всю ответственность на водителей транспортного средства, заявив, что дело уже расследовала полиция, а причастные лица были задержаны.

Инцидент произошёл во время логистической подготовки технического персонала во главе с Доривалем Жуниором, бывшим тренером сборной Бразилии, который разработал специальную стратегию минимизации влияния высоты Ла-Паса перед матчем.

План заключался в том, чтобы разместить команду в Санта-Крус-де-ла-Сьерра, городе, расположенном всего в 400 метрах над уровнем моря, и отправиться на стадион "Эрнандо Силес", расположенный на высоте 3650 метров, всего за несколько часов до матча, что привело к предупреждению клуба со стороны КОНМЕБОЛа за несоблюдение установленного законодательством срока предварительного уведомления, необходимого для такого рода поездок.

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