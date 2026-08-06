Учатся управлять дронами: почему колумбийские наркоторговцы рвутся воевать за Украину

Война в Украине стала для наркоторговцев из Колумбии местом, где можно получить ценные знания о дронах. Потом их применяют преступники и повстанцы.

Таких "добровольцев", которые хотят воевать за Украину, отсеивают еще во время собеседований и "отправляют домой", — рассказал сказал Тарас Паляница, сотрудник Центра по вербовке иностранных специалистов Министерства обороны Украины. Но кто-то из наркокартелей умудряется "внедрится" и воюет против России ради реального боевого опыта и полезных знаний, сообщает Financial Times.

Журналисты цитируют неназванного колумбийского добровольца, который обнаружил, что некоторые из его соотечественников, воюющие за Украину, имеют связи с организованной преступностью у себя на родине.

Война в Украине, как источник ценных знаний о войне дронов

Этот случай не был единичным. В течение последнего года неоднократно появлялись сообщения о том, что колумбийские незаконные вооруженные группировки пытаются отправить солдат на войну в Украине для получения передовых знаний о войне дронов, а затем использовать эти навыки в Колумбии против армии и полиции.

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"Схемы вербовки очень сложны, но больше всего меня беспокоит уровень специализации, который они приобретают. Бывшие военизированные формирования, бывшие партизаны и бывшие солдаты воюют и учатся здесь вместе управлять дронами", — сказал на условиях анонимности колумбийский сотрудник гуманитарной организации в Украине.

Дроны произвели революцию в российско-украинской войне, а теперь перевернули правила многолетнего вооруженного конфликта колумбийского государства с повстанцами и наркоторговцами. В борьбе с партизанами в джунглях правительство Колумбии всегда могло рассчитывать на господство в небе — теперь это уже не гарантировано.

Колумбийских военных теперь вооружают антидроновыми ружьями Фото: Соцсети

"Индустрия дронов переживает бурный рост, и преступники адаптировали эту технологию для атак, что представляет собой серьезную угрозу превосходству в воздухе на поле боя", — заявил Педро Санчес, уходящий в отставку министр обороны Колумбии и генерал ВВС.

Министерство обороны подсчитало, что незаконные группировки совершили 264 дроновые атаки в период с 2024 по 2025 год, в основном используя дешевые БПЛА, которые оснастили устройствами для сброса взрывчатки.

Так, в мае один солдат был убит и шесть ранены во время патрулирования в районе выращивания коки. В апреле дроны убили трех солдат рядом с границей с Эквадором и поразили военную радиолокационную систему в провинции Каука. А в декабре в результате ударов по военной базе погибли семь человек.

"Это драматические изменения, которые повлияли на мобильность и выживание на поле боя", — сказал Санчес.

Отстают от наркоторговцев — армия Колумбии оказалась не готова к войне дронов

По его словам, в 2025 году колумбийские военные отбили 96% атак дронов, но незаконные группировки пытаются перенять опыт Украины, чтобы перехитрить их.

Один колумбийский оператор дронов в Украине сказал, что вербовщики картеля искали, где бы обучится управлению FPV-дронами — ударными беспилотниками, маневренность которых затрудняет их сбивание. Обычно они запускаются непосредственно в цель и взрываются при столкновении.

"В Колумбии уже начинают использовать дроны FPV, но пока неизвестно, как зашифровать связь между дроном и пилотом, или как установить взрывное устройство так же, как это делают здесь, в Украине", — сказал колумбиец, который воюет в Запорожской области.

Вооруженные группировки также стремятся обойти сигналы армейского РЭБ, приобретая дроны, использующие сверхтонкие оптоволоконные кабели, которые соединяются на огромных расстояниях с наземными операционными системами.

Группировка "Хезболла" уже переняла эту тактику — также впервые примененную во время российско-украинской войны — в своем конфликте с Израилем.

Армия Колумбии после ряда дроновых атак тоже начала модернизироваться. В 2026 году правительство объявило о планах создания "противодроновой системы защиты" стоимостью 1,6 млрд долларов, которая включает в себя оборудование для подавления частот и стационарные и установленные на транспортных средствах системы обнаружения.

Но, по мнению аналитиков, приоритетной задачей должно стать прекращение передачи знаний от колумбийских солдат, возвращающихся домой из Украины.

Мемориал в память о колумбийских добровольцах, погибших в Украине Фото: Соцсети

В Колумбии ветераны вооруженных сил, закаленные десятилетиями внутренних конфликтов, долгое время участвовали в зарубежных войнах, в том числе в Южном Судане, Йемене и Украине, где за четыре года с начала полномасштабного вторжения России погибло до полутысячи колумбийских добровольцев.

Напомним, в 2025 году в Колумбии дроном сбили полицейский вертолет, который искал посевы коки.

А тем временем Колумбии угрожает президент США Дональд Трамп, который считает, что из этой страны в Соединенные штаты поступают наркотики.