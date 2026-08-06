Вчаться керувати дронами: чому колумбійські наркоторговці прагнуть воювати за Україну

Війна в Україні стала для наркоторговців із Колумбії місцем, де можна здобути цінні знання про дрони. Потім ці знання використовують злочинці та повстанці.

Таких "добровольців", які хочуть воювати за Україну, відсівають ще під час співбесід і "відправляють додому", — розповів Тарас Паляниця, співробітник Центру з вербування іноземних фахівців Міністерства оборони України. Але комусь із наркокартелів вдається "проникнути" і воювати проти Росії заради реального бойового досвіду та корисних знань, повідомляє Financial Times.

Журналісти цитують неназваного колумбійського добровольця, який виявив, що деякі з його співвітчизників, які воюють за Україну, мають зв’язки з організованою злочинністю у себе на батьківщині.

Війна в Україні як джерело цінних знань про війну з використанням дронів

Цей випадок не був поодиноким. Протягом останнього року неодноразово з’являлися повідомлення про те, що колумбійські незаконні збройні угруповання намагаються відправити солдатів на війну в Україну, щоб вони здобули передові знання про ведення війни за допомогою дронів, а потім використовувати ці навички в Колумбії проти армії та поліції.

Відео дня

"Схеми вербування дуже складні, але найбільше мене турбує рівень спеціалізації, якого вони досягають. Колишні воєнізовані формування, колишні партизани та колишні солдати воюють і навчаються тут разом керувати дронами", — сказав на умовах анонімності колумбійський співробітник гуманітарної організації в Україні.

Дрони спричинили революцію у російсько-українській війні, а тепер докорінно змінили правила багаторічного збройного конфлікту колумбійської держави з повстанцями та наркоторговцями. У боротьбі з партизанами в джунглях уряд Колумбії завжди міг розраховувати на панування в небі — тепер це вже не гарантовано.

Колумбійських військових тепер озброюють антидроновими рушницями Фото: Соцсети

"Індустрія дронів переживає бурхливе зростання, і злочинці адаптували цю технологію для атак, що становить серйозну загрозу для переваги в повітрі на полі бою", — заявив Педро Санчес, міністр оборони Колумбії та генерал ВПС, який йде у відставку.

Міністерство оборони підрахувало, що незаконні угруповання здійснили 264 атаки за допомогою дронів у період з 2024 по 2025 рік, переважно використовуючи дешеві БПЛА, які були оснащені пристроями для скидання вибухівки.

Так, у травні один солдат загинув, а шестеро отримали поранення під час патрулювання в районі вирощування коки. У квітні дрони вбили трьох солдатів поблизу кордону з Еквадором і вразили військову радіолокаційну систему в провінції Каука. А в грудні в результаті ударів по військовій базі загинули семеро людей.

"Це драматичні зміни, які вплинули на мобільність і виживання на полі бою", — сказав Санчес.

Відстають від наркоторговців — армія Колумбії виявилася не готовою до війни дронів

За його словами, у 2025 році колумбійські військові відбили 96 % атак дронів, але незаконні угруповання намагаються перейняти досвід України, щоб перехитрити їх.

Один колумбійський оператор дронів в Україні розповів, що вербувальники картелю шукали, де можна навчитися керувати FPV-дронами — ударними безпілотниками, маневреність яких ускладнює їх збивання. Зазвичай вони запускаються безпосередньо в ціль і вибухають під час зіткнення.

"У Колумбії вже починають використовувати дрони FPV, але поки що невідомо, як зашифрувати зв’язок між дроном і пілотом, або як встановити вибуховий пристрій так само, як це роблять тут, в Україні", — сказав колумбієць, який воює у Запорізькій області.

Збройні угруповання також намагаються обійти сигнали армійської радіоелектронної боротьби, купуючи дрони, що використовують надтонкі оптоволоконні кабелі, які з’єднуються на величезних відстанях із наземними операційними системами.

Угруповання "Хезболла" вже перейняло цю тактику — яка також була вперше застосована під час російсько-української війни — у своєму конфлікті з Ізраїлем.

Армія Колумбії після низки атак дронів також почала модернізуватися. У 2026 році уряд оголосив про плани створення "протидронової системи захисту" вартістю 1,6 млрд доларів, яка включає в себе обладнання для придушення частот, а також стаціонарні та встановлені на транспортних засобах системи виявлення.

Однак, на думку аналітиків, пріоритетним завданням має стати припинення передачі знань від колумбійських солдатів, які повертаються додому з України.

Меморіал на честь колумбійських добровольців, які загинули в Україні Фото: Соцсети

У Колумбії ветерани збройних сил, загартовані десятиліттями внутрішніх конфліктів, тривалий час брали участь у закордонних війнах, зокрема в Південному Судані, Ємені та Україні, де за чотири роки від початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло до півтисячі колумбійських добровольців.

Нагадаємо, що у 2025 році в Колумбії за допомогою дрона було збито поліцейський вертоліт, який шукав посіви коки.

А тим часом Колумбії загрожує президент США Дональд Трамп, який вважає, що з цієї країни до Сполучених Штатів надходять наркотики.