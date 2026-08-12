У Бразилії в автобусі легендарного футбольного клуба виявили майже 100 кг наркотиків

Футбольний клуб "Сан-Паулу", який є одним з найбільших у Бразилії, зіштовхнувся з однією з найдивовижніших історій. Автобус, який клуб забронював для перевезення під час матчу Копа Лібертадорес у Болівії, був затриманий місцевою поліцією.

Усередині автобусу було виявлено 86,5 кілограмів марихуани. Про це повідомляє Marca.

На транспортний засіб було нанесено емблему клубу, а інша частина була пофарбована у кольори клубу.

Операцію провів Мобільний поліцейський підрозділ у сільській місцевості, який виявив наркотики, розподілені у чотирьох пакетах, що містили приблизно 65 прямокутних упаковок зеленуватої речовини, яка після відповідних хімічних тестів виявилася позитивним результатом на марихуану.

У результаті виявлення троє осіб, пов'язаних з перевезенням транспортного засобу, були заарештовані болівійською владою для подальшого розслідування.

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Водночас інцидент не вплинув на самих гравців та персонал "Сан-Паулу": вони не сідали в автобус та не контактували з людьми, причетними до операції.

Компанія "Buses Cosmos", який належав автобус і який уклав контракт на перевезення, оперативно відреагувала, надавши інший автобус для здійснення перевезень без подальших проблем.

Пізніше сама компанія поклала всю відповідальність на водіїв транспортного засобу, заявивши, що справу вже розслідувала поліція, а причетних затримали.

Інцидент стався під час логістичного розгортання технічного персоналу на чолі з Дорівалем Жуніором, колишнім тренером збірної Бразилії, який розробив спеціальну стратегію мінімізації впливу висоти Ла-Паса перед матчем.

План полягав у тому, щоб розташувати команду в Санта-Крус-де-ла-Сьєрра, місті, розташованому лише за 400 метрів над рівнем моря, та вирушити на стадіон "Ернандо Сілес", який розташований на висоті 3650 метрів, лише за кілька годин до матчу, що призвело до попередження клубу від КОНМЕБОЛу за недотримання встановленого законодавством періоду попереднього повідомлення, необхідного для такого типу поїздок.

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