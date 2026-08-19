Відомого тенісиста упіймали на вживанні кокаїну: його дискваліфікували

Австралійський тенісист Нік Кірьос, який в 2016 році входив у топ 15 найкращих тенісистів планети, провалив допінг-тест на кокаїн. Сам він визнав помилку та пообіцяв взяти відповідальність.

Після виявлення наркотиків в організмі Кірьоса було дискваліфіковано. Про це йдеться на сайті Міжнародного агентства із забезпечення чесності в тенісі (ITIA).

Нік здав свою пробу 22 червня 2026 року, коли грав на турнірі ATP 250 на іспанській Майорці. А вже 17 липня лабораторія, акредитована Всесвітнім антидопінговим агентством, виявила вміст метаболіту кокаїну.

Відповідно до правил кокаїн заборонений до вживання, адже є стимулятором. Водночас, якщо речовина вживається поза змагальним періодом, застосовуються пом’якшувальні санкції.

Кірьос має право оскаржити рішення щодо його дискваліфікації, однак наразі про такі плани не заявляв. Натомість у своєму Instagram він повідомив, що зробив величезну помилку.

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"Я прошу вибачення у своїх уболівальників, своєї родини, своїх спонсорів і всіх близьких мені людей. Але насамперед я прошу вибачення у дітей, які стежать за мною. Я розумію, який приклад цим подаю, і глибоко розчарований у самому собі", — написав він.

За його словами, останні декілька років були дуже складними для нього, і численні травми вплинули на нього як психологічно, так і фізично. Однак спортсмен не міг змиритися з тим, що завершення його кар'єри вже близько.

Відпустити те, що було всім моїм життям, — одна з найважчих речей, з якими мені коли-небудь доводилося стикатися. Іноді я відчував себе безпорадним і самотнім. Ніщо з цього не виправдовує того, що я зробив. Однак хороша новина полягає в тому, що все це стало для мене тривожним сигналом. Протягом наступних 28 днів я відійду від соціальних мереж і публічного життя та зосереджуся на тому, щоб навести лад у собі", — зазначив Кірьос.

Тенісист також попросив поважати його приватне життя та приватне життя його родини. Спортсмен обіцяє провести необхідну роботу над собою та повернутися ще кращим.

Раніше Фокус розповідав, що автобус, який бразильський клуб "Сан-Паулу" забронював для перевезення під час матчу Копа Лібертадорес у Болівії, був затриманий місцевою поліцією. Усередині автобусу було виявлено 86,5 кілограмів марихуани.

Також російський велосипедист Мамир Сташ був дискваліфікований дисциплінарним антидопінговим комітетом в РФ за позитивний результат допінг-проби на кокаїн та його метаболіт.