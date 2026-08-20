Футболист "Ювентуса" может пропустить часть сезона из-за подката болельщика (видео)

Центральный защитник туринского "Ювентуса" и сборной Италии Федерико Гатти может пропустить стартовую часть сезона из-за травмы. Однако он получил травму весьма необычным образом.

Гатти получил травму во время товарищеского матча от болельщика своей же команды, который выбежал на поле, поскользнулся и совершил подкат в адрес итальянца. Видео инцидента опубликовал в Instagram аккаунт Footyvibeshub.

В то же время издание FootballItalia сообщило, что футболист не тренировался из-за травмы, полученной в результате инцидента с болельщиком.

Выбегание болельщиков на трибуны стало традицией для матчей между "Ювентусом" и его молодежной командой. Такая игра проходит перед началом каждого сезона, и болельщики обычно выбегают примерно на 60–70-й минуте. Однако на этот раз болельщики выбежали сразу после перерыва.

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Один из них подбежал к Федерико Гатти, но буквально в метре от защитника поскользнулся и врезался в итальянца.

Пока неизвестно, сможет ли Гатти восстановиться к первому туру Серии А. В первом матче соперником "Ювентуса" станет "Фрозиноне". Игра состоится в воскресенье, 23 августа, в 19:30 по киевскому времени.

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