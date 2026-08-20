Футболіст "Ювентуса" може пропустити частину сезону через підкат вболівальника (відео)

Центральний захисник туринського "Ювентуса" та збірної Італії Федеріко Гатті може пропустити стартову частину сезону через травму. Однак дістав своє пошкодження він незвичним способом.

Гатті під час товариського матчу травмував вболівальник його ж команди, який вибіг на поле, послизнувся та зробив підкат італійцю. Відео інциденту опублікували в Instagram Footyvibeshub.

Водночас видання FootballItalia повідомило, що футболіст не тренувався через пошкодження, яке дістав після інциденту з вболівальником.

Вибігання фанатів на трибуни є традицією для матчів між "Ювентусом" та їхньою молодіжною командою. Така гра відбувається перед початком кожного сезону, а фанати зазвичай вибігають в районі 60-70 хвилини. Однак цього разу фанати вибігли одразу після перерви.

Один із них підбіг до Федеріко Гатті, але буквально в метрі від захисника послизнувся та влетів у італійця.

Відео дня

Наразі невідомо, чи зможе Гатті відновитися, аби взяти участь у першому турі Серії А. У першій грі суперником "Ювентуса" стане "Фрозіноне". Гра відбудеться у неділю, 23 серпня о 19:30 за київським часом.

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