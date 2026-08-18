Закидали коментарі прапорами РФ: фани саудівського клубу проти трансферу українського футболіста

Український футболіст донецького "Шахтаря" Артем Бондаренко має приєднатися до саудівського "Аль-Ахлі". За даними ЗМІ, український клуб отримає за півзахисника збірної близько 19 мільйонів євро.

Водночас фанати "Аль-Ахлі" виступили критично проти цього підписання. Про трансфер повідомив арабський журналіст з ніком Bukairy.

Проти трансферу виступала і ліга Саудівської Аравії: там звернули увагу на можливо завищену ціну на перехід українця — 19 мільйонів, хоча реальна його вартість нібито складає лише 6 мільйонів євро. Водночас, за даними сайту transfermarkt, вартість Бондаренка складає 8 мільйонів євро.

Важливим нюансом є те, що частина переходу буде проспонсорована з державного фонду запрошення іноземних гравців, метою якого є залучення до ліги гравців, що мають підвищити престиж чемпіонату.

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Водночас "Аль-Ахлі" провели перемовини з керівництвом ліги, які тривали близько 48 годин, і досягли домовленостей.

Вболівальники виступили проти Артема Бондаренка

Однак куди більше проти трансфера українця виступають фанати саудівського клубу. Свій протест вони висловлюють у коментарях під постами футболіста в Instagram.

До нього звертаються як англійською чи арабською, так і українською й російською мовами.

Вболівальники закликають Бондаренка відмовитися від переходу, наголошують, що йому не будуть раді в цьому клубі.

Один з вболівальників навіть скинув Бондаренку декілька російських прапорів у коментарі.

Коментарі під постом Бондаренка Фото: Скриншот Коментарі під постом Бондаренка Фото: Скриншот Коментарі під постом Бондаренка Фото: Скриншот Коментарі під постом Бондаренка Фото: Скриншот

Чинним тренером "Аль-Ахлі" є Маріно Пушич, який раніше працював у "Шахтарі", де й познайомився з Бондаренком.

Попри хейт з боку вболівальників, планується, що завтра Бондаренко прибуде до Саудівської Аравії для проходження медогляду та підписання контракту.

Нагадаємо, що нападник збірної України Артем Довбик офіційно змінив клубну прописку. Наступний сезон форвард відіграє у складі італійської "Болоньї".

Також вінгер Михайло Мудрик може змінити клуб вже цього літа. Інтерес до українця проявляють низка клубів Англійської прем'єр-ліги, а також з інших топ-чемпіонатів. Водночас сам Мудрик хотів би надалі грати в Англії.