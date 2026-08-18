Комментарии засыпали флагами РФ: болельщики саудовского клуба против трансфера украинского футболиста

Украинский футболист донецкого "Шахтера" Артем Бондаренко должен перейти в саудовский "Аль-Ахли". По данным СМИ, украинский клуб получит за полузащитника сборной около 19 миллионов евро.

В то же время болельщики "Аль-Ахли" резко раскритиковали этот трансфер. О трансфере сообщил арабский журналист с ником Bukairy.

Против трансфера выступила и лига Саудовской Аравии: там обратили внимание на возможно завышенную цену за переход украинца — 19 миллионов, хотя его реальная стоимость якобы составляет всего 6 миллионов евро. В то же время, по данным сайта transfermarkt, стоимость Бондаренко составляет 8 миллионов евро.

Важным моментом является то, что часть трансфера будет профинансирована из государственного фонда приглашения иностранных игроков, цель которого — привлечь в лигу игроков, способных повысить престиж чемпионата.

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В то же время "Аль-Ахли" провели переговоры с руководством лиги, которые длились около 48 часов, и достигли договоренностей.

Болельщики выступили против Артема Бондаренко

Однако гораздо больше против трансфера украинца выступают болельщики саудовского клуба. Свой протест они выражают в комментариях под постами футболиста в Instagram.

К нему обращаются как на английском или арабском, так и на украинском и русском языках.

Болельщики призывают Бондаренко отказаться от перехода, отмечая, что в этом клубе его не будут рады видеть.

Один из болельщиков даже прикрепил к комментарию Бондаренко несколько российских флагов.

Комментарии под постом Бондаренко Фото: Скриншот Комментарии под постом Бондаренко Фото: Скриншот Комментарии под постом Бондаренко Фото: Скриншот Комментарии под постом Бондаренко Фото: Скриншот

Нынешним тренером "Аль-Ахли" является Марино Пушич, который ранее работал в "Шахтере", где и познакомился с Бондаренко.

Несмотря на негативную реакцию со стороны болельщиков, планируется, что завтра Бондаренко прибудет в Саудовскую Аравию для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта.

Напомним, что нападающий сборной Украины Артем Довбик официально сменил клуб. В следующем сезоне форвард будет выступать в составе итальянской "Болоньи".

Кроме того, вингер Михаил Мудрик может сменить клуб уже этим летом. Интерес к украинцу проявляют ряд клубов Английской премьер-лиги, а также из других ведущих чемпионатов. При этом сам Мудрик хотел бы в дальнейшем играть в Англии.