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Спорт Чемпіонат світу з футболу 2026

Імітували вікінгів на морі: фанати Норвегії "захопили" Таймс-Сквер у Нью-Йорку (відео)

Фанати збірної Норвегії захопили Таймс-Сквер
Фанати збірної Норвегії на Таймс-Сквер | Фото: Скриншот

Вболівальники збірної Норвегії, які прибули до США для того щоб підтримати свою команду на Чемпіонаті світу, буквально "захопили" легендарну площу в Нью-Йорку Таймс-Сквер. Уся площа 21 червня ввечері була заповнена людьми в червоних футболках.

Ба більше, фанати влаштували традиційний для цього Чемпіонату світу перформанс: вони імітували вікінгів, що пливуть на човнах, та супроводжували дійство ударами барабанів та гучними словами "Ру, ру". Відео публікує CBS News.

Вболівальники сідають у багато рядів, а далі слухаючи звук барабанів ритмічно імітують веслування. Частина з них має типові шоломи вікінгів.

Окремо вболівальники вирішили "потролити" групу людей, які в той же час займалися йогою на Таймс-Сквер. Вони оточили групу спортсменів та намагалися повторювати рухи за людьми, що займалися йогою.

Традиційне веслування вікінгів захоплює фанатів по всьому світу. Зокрема, норвезькі вболівальники влаштували такий перформанс і під час матчу першого туру проти Іраку.

Відео дня

Дійшло навіть до того, що вболівальники буквально виконують це всюди.

В мережі поширюються відео з норвезькими вболівальниками на кораблях, на причалах і навіть на ескалаторах.

Норвегія на Чемпіонаті світу — що відомо

Для норвезьких вболівальників мундіаль у США, Канаді та Мексиці — велике свято футболу. Востаннє на Чемпіонаті світу норвезька збірна брала участь ще в 1998 році, а на Чемпіонаті Європи — у 2000 році.

Для багатьох фанатів Чемпіонат світу — перший турнір, які вони можуть бачити. Вболівальники Норвегії стали абсолютними зірками у мережі.

Збірна Норвегії відібралася на мундіаль напряму, вийшовши з першого місця та вигравши всі 8 поєдинків своєї групи. Команда забила неймовірні 37 голів за 8 ігор.

У першому турі мундіалю норвезькі футболісти здолали збірну Іраку з рахунком 4:1. Надалі на груповому етапі норвезькі гравці зійдуться зі збірними Сенегалу та Франції.

Гра проти Сенегалу розпочнеться 23 червня о 03:00 за київським часом. В Україні перегляд матчу доступний на Megogo.

Раніше Фокус розповідав про німецького саксофоніста Андре Шнура, який підкорив мережу під час Євро-2024, а тепер знову збирає мільйони переглядів, виступаючи на фан-зоні збірної Німеччини.

Нагадаємо, що 40-річний воротар команди Кабо-Верде Возінья показав щирі емоції після матчу з Іспанією, який вдалось звершити з рахунком 0:0. Возінья захистив ворота від усіх атак іспанців, а потім розплакався від надміру почуттів. Фото голкіпера зі сльозами на очах поширили медіа, а там часом кількість його підписників в Instagram зросла у сотні разів і зараз складає понад 15 мільйонів.