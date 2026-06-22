Імітували вікінгів на морі: фанати Норвегії "захопили" Таймс-Сквер у Нью-Йорку (відео)

Вболівальники збірної Норвегії, які прибули до США для того щоб підтримати свою команду на Чемпіонаті світу, буквально "захопили" легендарну площу в Нью-Йорку Таймс-Сквер. Уся площа 21 червня ввечері була заповнена людьми в червоних футболках.

Ба більше, фанати влаштували традиційний для цього Чемпіонату світу перформанс: вони імітували вікінгів, що пливуть на човнах, та супроводжували дійство ударами барабанів та гучними словами "Ру, ру". Відео публікує CBS News.

Norway fans took over Times Square in New York City on Sunday with their “Viking Row” chant ahead of their match against Senegal at the World Cup on Monday at New York New Jersey Stadium. pic.twitter.com/iZLsqzXzJq — CBS News (@CBSNews) June 22, 2026

Вболівальники сідають у багато рядів, а далі слухаючи звук барабанів ритмічно імітують веслування. Частина з них має типові шоломи вікінгів.

Окремо вболівальники вирішили "потролити" групу людей, які в той же час займалися йогою на Таймс-Сквер. Вони оточили групу спортсменів та намагалися повторювати рухи за людьми, що займалися йогою.

🚨TRENDING: Thousands of Norwegians were doing yoga with a group in public this morning pic.twitter.com/VqvVekLOo6 — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 22, 2026

Традиційне веслування вікінгів захоплює фанатів по всьому світу. Зокрема, норвезькі вболівальники влаштували такий перформанс і під час матчу першого туру проти Іраку.

Відео дня

Legend has it they’re still rowing 😅 pic.twitter.com/tQ44fHHcio — Gillette Stadium (@GilletteStadium) June 17, 2026

Дійшло навіть до того, що вболівальники буквально виконують це всюди.

В мережі поширюються відео з норвезькими вболівальниками на кораблях, на причалах і навіть на ескалаторах.

Norway fans are doing a “Viking Row” up the escalator at Boston’s South Station before heading to the World Cup



Adding this to the list of things I’ve never seen before and probably never will again pic.twitter.com/j8NvltOvfk — Jeremy Siegel (@jersiegel) June 16, 2026

Норвегія на Чемпіонаті світу — що відомо

Для норвезьких вболівальників мундіаль у США, Канаді та Мексиці — велике свято футболу. Востаннє на Чемпіонаті світу норвезька збірна брала участь ще в 1998 році, а на Чемпіонаті Європи — у 2000 році.

Для багатьох фанатів Чемпіонат світу — перший турнір, які вони можуть бачити. Вболівальники Норвегії стали абсолютними зірками у мережі.

Збірна Норвегії відібралася на мундіаль напряму, вийшовши з першого місця та вигравши всі 8 поєдинків своєї групи. Команда забила неймовірні 37 голів за 8 ігор.

У першому турі мундіалю норвезькі футболісти здолали збірну Іраку з рахунком 4:1. Надалі на груповому етапі норвезькі гравці зійдуться зі збірними Сенегалу та Франції.

Гра проти Сенегалу розпочнеться 23 червня о 03:00 за київським часом. В Україні перегляд матчу доступний на Megogo.

Раніше Фокус розповідав про німецького саксофоніста Андре Шнура, який підкорив мережу під час Євро-2024, а тепер знову збирає мільйони переглядів, виступаючи на фан-зоні збірної Німеччини.

Нагадаємо, що 40-річний воротар команди Кабо-Верде Возінья показав щирі емоції після матчу з Іспанією, який вдалось звершити з рахунком 0:0. Возінья захистив ворота від усіх атак іспанців, а потім розплакався від надміру почуттів. Фото голкіпера зі сльозами на очах поширили медіа, а там часом кількість його підписників в Instagram зросла у сотні разів і зараз складає понад 15 мільйонів.