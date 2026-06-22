Имитировали викингов на море: болельщики Норвегии "захватили" Таймс-сквер в Нью-Йорке (видео)

Болельщики сборной Норвегии, прибывшие в США, чтобы поддержать свою команду на чемпионате мира, буквально "захватили" легендарную площадь в Нью-Йорке — Таймс-сквер. Весь вечер 21 июня площадь была заполнена людьми в красных футболках.

Более того, болельщики устроили традиционный для этого чемпионата мира перформанс: они имитировали викингов, плывущих на лодках, и сопровождали представление ударами барабанов и громкими криками "Ру, ру". Видео опубликовано CBS News.

Norway fans took over Times Square in New York City on Sunday with their “Viking Row” chant ahead of their match against Senegal at the World Cup on Monday at New York New Jersey Stadium. pic.twitter.com/iZLsqzXzJq — CBS News (@CBSNews) June 22, 2026

Болельщики рассаживаются по рядам, а затем, под звуки барабанов, ритмично имитируют греблю. У некоторых из них на головах — типичные шлемы викингов.

Кроме того, болельщики решили "потроллить" группу людей, которые в это же время занимались йогой на Таймс-сквер. Они окружили группу спортсменов и пытались повторять движения за занимающимися йогой людьми.

🚨TRENDING: Thousands of Norwegians were doing yoga with a group in public this morning pic.twitter.com/VqvVekLOo6 — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 22, 2026

Традиционное гребное искусство викингов восхищает поклонников по всему миру. В частности, норвежские болельщики устроили подобный перформанс и во время матча первого тура против Ирака.

Відео дня

Legend has it they’re still rowing 😅 pic.twitter.com/tQ44fHHcio — Gillette Stadium (@GilletteStadium) June 17, 2026

Дошло даже до того, что болельщики буквально повторяют это повсюду.

В сети распространяются видео с норвежскими болельщиками на кораблях, на причалах и даже на эскалаторах.

Norway fans are doing a “Viking Row” up the escalator at Boston’s South Station before heading to the World Cup



Adding this to the list of things I’ve never seen before and probably never will again pic.twitter.com/j8NvltOvfk — Jeremy Siegel (@jersiegel) June 16, 2026

Норвегия на чемпионате мира — что известно

Для норвежских болельщиков чемпионат мира в США, Канаде и Мексике — большой футбольный праздник. Последний раз на чемпионате мира норвежская сборная участвовала еще в 1998 году, а на чемпионате Европы — в 2000 году.

Для многих болельщиков Чемпионат мира — первый турнир, который они могут посмотреть. Болельщики Норвегии стали настоящими звездами в сети.

Сборная Норвегии прошла на чемпионат мира напрямую, заняв первое место и выиграв все 8 матчей своей группы. Команда забила невероятные 37 голов за 8 игр.

В первом туре чемпионата мира по футболу норвежские футболисты обыграли сборную Ирака со счетом 4:1. Далее на групповом этапе норвежские игроки встретятся со сборными Сенегала и Франции.

Матч против Сенегала начнется 23 июня в 03:00 по киевскому времени. В Украине матч можно посмотреть на Megogo.

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