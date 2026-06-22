UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Спорт Чемпионат мира по футболу 2026

Имитировали викингов на море: болельщики Норвегии "захватили" Таймс-сквер в Нью-Йорке (видео)

Болельщики сборной Норвегии захватили Таймс-сквер
Болельщики сборной Норвегии на Таймс-сквер | Фото: Скриншот

Болельщики сборной Норвегии, прибывшие в США, чтобы поддержать свою команду на чемпионате мира, буквально "захватили" легендарную площадь в Нью-Йорке — Таймс-сквер. Весь вечер 21 июня площадь была заполнена людьми в красных футболках.

Более того, болельщики устроили традиционный для этого чемпионата мира перформанс: они имитировали викингов, плывущих на лодках, и сопровождали представление ударами барабанов и громкими криками "Ру, ру". Видео опубликовано CBS News.

Болельщики рассаживаются по рядам, а затем, под звуки барабанов, ритмично имитируют греблю. У некоторых из них на головах — типичные шлемы викингов.

Кроме того, болельщики решили "потроллить" группу людей, которые в это же время занимались йогой на Таймс-сквер. Они окружили группу спортсменов и пытались повторять движения за занимающимися йогой людьми.

Традиционное гребное искусство викингов восхищает поклонников по всему миру. В частности, норвежские болельщики устроили подобный перформанс и во время матча первого тура против Ирака.

Відео дня

Дошло даже до того, что болельщики буквально повторяют это повсюду.

В сети распространяются видео с норвежскими болельщиками на кораблях, на причалах и даже на эскалаторах.

Норвегия на чемпионате мира — что известно

Для норвежских болельщиков чемпионат мира в США, Канаде и Мексике — большой футбольный праздник. Последний раз на чемпионате мира норвежская сборная участвовала еще в 1998 году, а на чемпионате Европы — в 2000 году.

Для многих болельщиков Чемпионат мира — первый турнир, который они могут посмотреть. Болельщики Норвегии стали настоящими звездами в сети.

Сборная Норвегии прошла на чемпионат мира напрямую, заняв первое место и выиграв все 8 матчей своей группы. Команда забила невероятные 37 голов за 8 игр.

В первом туре чемпионата мира по футболу норвежские футболисты обыграли сборную Ирака со счетом 4:1. Далее на групповом этапе норвежские игроки встретятся со сборными Сенегала и Франции.

Матч против Сенегала начнется 23 июня в 03:00 по киевскому времени. В Украине матч можно посмотреть на Megogo.

Ранее "Фокус" рассказывал о немецком саксофонисте Андре Шнуре, который покорил интернет во время Евро-2024, а теперь вновь набирает миллионы просмотров, выступая в фан-зоне сборной Германии.

Напомним, что 40-летний вратарь сборной Кабо-Верде Возинья продемонстрировал искренние эмоции после матча с Испанией, который удалось завершить со счетом 0:0. Возинья защитил ворота от всех атак испанцев, а затем расплакался от переполняющих его эмоций. Фото голкипера со слезами на глазах распространили СМИ, а тем временем количество его подписчиков в Instagram выросло в сотни раз и сейчас составляет более 15 миллионов.