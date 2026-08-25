Дебютировал вместе с украинцем: в чемпионате Италии сыграл правнук Муссолини

23-летний Романо Флориани Муссолини, который является правнуком итальянского диктатора и лидера Национальной фашистской партии Бенито Муссолини, накануне сыграл свой дебютный матч в составе "Лацио" (Рим) против "Болоньи" в чемпионате Италии.

Команда Флориани выиграла в матче серии А со счетом 1:0, а потомок Муссолини вышел на поле на 19-й минуте игры, заменив травмированного Адама Марушича, сообщает "Чемпион".

По информации ресурса, Бенито Муссолини приписывали, что он болел за "Лацио", а нынешние ультрас клуба славятся своими ультраправыми политическими взглядами. У диктатора даже был официальный билет члена клуба, и он часто посещал матчи.

Еще одна историческая параллель состоит в том, что дебют Флориани Муссолини состоялся на на стадионе "Ренато Далль'Ара" в Болонье, которая ранее называлась называлась "Литториале". Эту арену 100 лет назад, в 1926 году, открывал прадед футболиста.

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Флориани Муссолини — воспитанник академии "Лацио", но только сейчас впервые вышел на поле за свой клуб.

"Все, кто меня знает, понимают, что для меня значило вчерашнее дебютное выступление в этой форме. Я мечтал об этом моменте всю жизнь, и вот он наконец настал… Пусть это будет только началом", — написал он в соцсети после игры.

До этого он на правах аренды выступал за "Пескару", Юве Стабию" и "Кремонезе". Его трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.

Романо Флориани является сыном Алессандры Муссолини, которая в мае победила в популярном телешоу. Она — дочь младшего сына Бенито, Романо, который был джазовым пианистом, и Марии Лорен, сестры актрисы Софии Лорен.

Но вернемся к футболу. В этом же матче, только за "Болонью" дебютировал и форвард сборной Украины, 29-летний Артем Довбик. Украинец вышел на замену на 60-й минуте матча, сообщает "ТСН".

Он выступает за "Болонью" на правах аренды, которая рассчитана до лета следующего года с правом выкупа.

Артем Довбик играет за "Болонью"

Напомним, правнук Муссолини забил победный мяч.

Также сообщалось, что внучке Беннито Муссолини не понравилась антифашистская риторика Джима Керри.