Дебютував разом з українцем: у чемпіонаті Італії зіграв правнук Муссоліні

23-річний Романо Флоріані Муссоліні, який є правнуком італійського диктатора та лідера Національної фашистської партії Беніто Муссоліні, напередодні зіграв свій дебютний матч у складі "Лаціо" (Рим) проти "Болоньї" у чемпіонаті Італії.

Команда Флоріані перемогла у матчі Серії А з рахунком 1:0, а нащадок Муссоліні вийшов на поле на 19-й хвилині гри, замінивши травмованого Адама Марушича, повідомляє "Чемпіон".

За інформацією ресурсу, Беніто Муссоліні, як стверджувалося, вболівав за "Лаціо", а нинішні ультрас цього клубу відомі своїми ультраправими політичними поглядами. У диктатора навіть був офіційний квиток члена клубу, і він часто відвідував матчі.

Ще одна історична паралель полягає в тому, що дебют Флоріані Муссоліні відбувся на стадіоні "Ренато Далль’Ара" у Болоньї, який раніше називався "Літторіале". Цю арену 100 років тому, у 1926 році, відкривав прадід футболіста.

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Флоріані Муссоліні — вихованець академії "Лаціо", але лише зараз вперше вийшов на поле за свій клуб.

"Усі, хто мене знає, розуміють, що для мене означав вчорашній дебютний виступ у цій формі. Я мріяв про цей момент усе життя, і ось він нарешті настав… Нехай це буде лише початком", — написав він у соцмережі після гри.

До цього він на правах оренди виступав за "Пескару", "Юве Стабію" та "Кремонезе". Його трансферна вартість оцінюється у 2,5 мільйона євро.

Романо Флоріані — син Алессандри Муссоліні, яка у травні перемогла в популярному телешоу. Вона — дочка молодшого сина Беніто, Романо, який був джазовим піаністом, та Марії Лорен, сестри актриси Софії Лорен.

Але повернімося до футболу. У цьому ж матчі, тільки вже за "Болонью", дебютував і нападник збірної України, 29-річний Артем Довбик. Українець вийшов на заміну на 60-й хвилині матчу, повідомляє "ТСН".

Він виступає за "Болонью" на правах оренди, яка розрахована до літа наступного року з правом викупу.

Артем Довбик грає за "Болонью"

Нагадаємо, що правнук Муссоліні забив переможний гол.

Також повідомлялося, що онуці Бенніто Муссоліні не сподобалася антифашистська риторика Джима Керрі.