Бой Беринчик — Ноукс: украинский боксер проиграл первый бой после перерыва (видео)

Украинский боксёр Денис Беринчик проиграл 10-раундовый поединок британцу Сэму Ноуксу. В результате уроженец Туманного Альбиона победил по очкам единогласным решением судей.

Первые два раунда боя Беринчика с Ноуксом прошли в относительно равной борьбе, однако уже со третьего раунда британец начал перехватывать инициативу. Об этом сообщает портал BoxingNewsED.

Ноукс всё чаще наносил украинцу удары по корпусу и голове. В четвёртом раунде Ноукс провёл несколько результативных комбинаций, а Беринчик пытался уклоняться от атак, активно используя работу ногами.

В дальнейшем британец продолжал контролировать ход поединка, хотя украинец время от времени отвечал опасными сериями ударов. Седьмой раунд стал одним из самых активных для Беринчика: после многочисленных ударов Ноукса по корпусу украинец в конце трёхминутки нанёс мощный двойной удар.

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В восьмом и девятом раундах Беринчик также имел удачные моменты, однако, пытаясь развить успех, сам пропускал ответные удары. Перед финальным раундом Ноукс уже заметно устал, но продолжал держать высокий темп.

Беринчик не смог добавить необходимой скорости и резкости, а в десятом раунде не пошёл на рискованный обмен ударами, в то время как британец вновь усилил натиск. По итогам 10 раундов все трое судей отдали предпочтение Ноуксу — 100:90, 99:91 и 98:92, поэтому британец единогласным решением одержал победу и стал чемпионом WBO International.

Ранее Фокус сообщал о том, как украинский боксер выступил на легендарной арене в Нью-Йорке. Поединок между боксерами получил название "Strictly Business" ("Чисто дело" с английского).

Впоследствии стало известно, что Беринчик вышел на бой в форме спецподразделения ГУР "Kraken". Беринчик — призер чемпионатов мира и Олимпиады, в его арсенале — множество технических приемов.