Бій Берінчик — Ноукс: український боксер програв перший бій після перерви (відео)

Український боксер Денис Берінчик програв 10-раундовий поєдинок британцю Сему Ноуксу. У результаті уродженець Туманного Альбіону виграв за очками одностайним рішенням суддів.

Перші два раунди бою Берінчика з Ноуксом пройшли у відносно рівній боротьбі, однак уже з третьої трихвилинки британець почав перехоплювати ініціативу. Про це повідомляє портал BoxingNewsED.

Ноукс дедалі частіше діставав українця ударами по корпусу та голові. У четвертому раунді Ноукс провів кілька результативних комбінацій, а Берінчик намагався уникати атак завдяки роботі ногами.

Надалі британець продовжував контролювати перебіг поєдинку, хоча українець час від часу відповідав небезпечними серіями. Сьомий раунд став одним із найактивніших для Берінчика: після численних ударів Ноукса по корпусу українець наприкінці трихвилинки влучив потужною двійкою.

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У восьмому та дев'ятому раундах Берінчик також мав вдалі епізоди, однак, намагаючись розвинути успіх, сам пропускав удари у відповідь. Перед фінальним раундом Ноукс уже помітно втомився, але продовжував тримати високий темп.

Берінчик не зміг додати необхідної швидкості та різкості, а в десятому раунді не пішов на ризикований обмін ударами, тоді як британець знову збільшив інтенсивність. Після завершення 10 раундів усі троє суддів віддали перевагу Ноуксу — 100:90, 99:91 та 98:92, а тому британець одноголосним рішенням здобув перемогу та став чемпіоном WBO International.

Раніше Фокус повідомляв про те, як український боксер вистував на легендарній арені в Нью-Йорку. Матч між боксерами отримав назву "Striclty Business" ("Відверта справа" з англійської).

Згодом стало відомо, що Берінчик вийшов на бій у формі спецпідрозділу ГУР Kraken. Берінчик — призер чемпіонатів світу та Олімпіади, у його арсеналі більше технічних прийомів.