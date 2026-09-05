ТК Setanta Sport показала украинцам российскую трансляцию "Формулы-1": в сети разгорелся скандал

5 сентября состоялись квалификационные заезды Гран-при Италии "Формулы-1", которые транслировала известная телекомпания. При этом разразился скандал, поскольку украинцы были вынуждены следить за соревнованиями, слушая русскоязычного комментатора. Платформа пока не отреагировала на возмущение людей, но откликнулся спортивный ведущий. Что произошло во время трансляции квалификации "Формулы-1"?

5 сентября в 17:00 началась прямая трансляция гонки Гран-при Италии 2026 года, которая проходит в городе Монце. Стрим с гонки транслировала платформа спортивных событий Setanta Sports. При этом не было украинской звуковой дорожки, и украинцы были вынуждены слушать русский комментарий, рассказал корреспондент Фокуса. Зрители ожидали, что ведущим будет Макс Подзигун, но на телеканале Setanta Sports+ и платформе setantasports.com услышали совсем другой голос.

На этот инцидент отреагировали зрители, которые засыпали аккаунты платформы в социальных сетях возмущенными комментариями. Под сообщением о квалификационных заездах "Формулы-1" появилось около сотни сообщений. Люди писали, что ведущий — не Подгузин, и что он говорит на русском языке. При этом отмечали, что это не первая такая ошибка платформы: извинений не было раньше и сомневаются, что они будут после этого инцидента.

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"Самое интересное, что никто даже не извинится за эту ситуацию и не прокомментирует — будет тишина 👏, как и все предыдущие разы, когда из-за промаха со стороны Setanta Sport я не могла посмотреть трансляцию. С — сервис", — говорится в одном из комментариев.

На скандальную трансляцию также отреагировали участники Telegram-канала платформы. Люди возмущались тем, что оформили подписку на трансляцию и не ожидали услышать российского комментатора на "Формуле-1". Также поступают жалобы на другие проблемы со стримами: некоторые пишут, что будут требовать возврата денег, а другие отмечают, что подобные проблемы возникают регулярно и что российская озвучка для трансляций в Украине вообще не нужна.

Гонки "Формула-1" — реакция людей на российский гимн во время церемонии 5 сентября Фото: Скриншот

Пользователи социальной сети Threads опубликовали ряд комментариев в ответ на высказывания российского ведущего "Формулы-1". Выяснилось, что вместо украинской и английской звуковых дорожек транслируется русская. При этом трансляция гонки на платформе Megogo имеет украинскую озвучку, а в приложении ее услышать невозможно. Украинцы высмеяли тезис российского ведущего о "храме скорости" и также отметили, что лучше вообще выключить звук, чем слушать русский язык.

Гонки "Формула-1" — комментарии о российском языке в стриме 5 сентября Гонки "Формула-1" — комментарии с вопросом к стриминговой платформе 5 сентября Гонки "Формула-1" — комментарий по итогам гонки 5 сентября

Гонки "Формула-1" — скандал с русским языком в прямом эфире

На языковой скандал, связанный с русским языком на сервисе Setanta Sports во время квалификации "Формулы-1", отреагировал комментатор Макс Подзигун. В Telegram-канале Подзигуна в 18:22 появилось сообщение о проблемах со звуковой дорожкой на сайте, в мобильных и телевизионных приложениях платформы. Ведущий признал наличие проблемы и подчеркнул, что это не является официальной позицией компании.

"В любом случае, такие ошибки не делают чести официальному ретранслятору "Формулы-1", и мне жаль, что эта проблема возникла именно во время трансляции "Формулы-1". Это не официальная позиция канала или компании", — заверил Подгузин, предварительно опубликовав итоги квалификации.

Гонки "Формулы-1" — результаты квалификации 5 сентября Фото: Telegram

Отметим, что Фокус писал о расписании гонок "Формулы-1" в 2026 году. В августе стало известно, что Гран-при Бахрейна пройдет в Малайзии. При этом соревнования в этой стране не проводились с 2017 года.

Напоминаем, что 4 сентября стало известно, что Украина и Польша намерены подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу.